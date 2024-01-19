Μαγειρικές αναμετρήσεις πίσω από τον πάγκο και χορό… πάνω στον πάγκο της κουζίνας έχει το σημερινό επεισόδιο του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Οι κολλητοί φίλοι, Νίκος και Γιάννης, στο προηγούμενο επεισόδιο, μαγείρεψαν, έδωσαν συμβουλές φλερτ, χόρεψαν με τον Μάρκο και τελικά κέρδισαν 1.000 ευρώ με το πιάτο τους. Απέναντί τους σήμερα, θα βρεθούν οι φίλες Νίκη και Φιλίππα που θα προσπαθήσουν να ανακόψουν την πορεία τους.

Δείτε το trailer:

Νίκος και Γιάννης παίρνουν θέση και αφού ο Γιάννης εξηγεί γιατί τον φωνάζουν Dr. Love και ο Μάρκος προετοιμάζει τον Νίκο για το τρέξιμο που θα ρίξει στη κουζίνα, ξεκινούν να μαγειρεύουν «κεμπάπ 2%». Λείπουν υλικά… όχι όμως η όρεξη για πειράγματα, χορό και τραγούδι. Το πιάτο που θα καταλήξει μπροστά στον Έκτορα θα αποσπάσει θετικά σχόλια όπως και το προηγούμενο;

Η Νίκη και η Φιλίππα, φίλες και συνάδελφοι, μπαίνουν στην κουζίνα και εξομολογούνται τις αταξίες που έχουν κάνει αλλά και ποιοι άντρες τους αρέσουν… Η Νίκη εκμυστηρεύεται πως ήταν όνειρο ζωής να γνωρίσει τον Έκτορα από κοντά, ενώ η Φιλίππα ότι με τη μαγειρική δεν έχουν και πολύ καλή σχέση. Θα καταφέρουν να φτιάξουν νόστιμα «κεφτεδάκια με κόκκινη σάλτσα και πατάτες τηγανητές» ή το όνειρο ζωής θα σταματήσει στο ένα επεισόδιο;

Σύμφωνα με τον Έκτορα «δεν υπάρχει καλό και κακό φαγητό, υπάρχει αυτό που μας αρέσει, αρκεί να είναι σωστά μαγειρεμένο». Άραγε ποιο από τα δύο πιάτα ανταποκρίνεται σ’ αυτό; Κεφτεδάκια ή κεμπάπ;

