Στο χιονισμένο Παρκ Σίτι στη Γιούτα των ΗΠΑ ξεκίνησε χθες το διάσημο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς (Sundance Film Festival), με παρόντες χιλιάδες λάτρεις των ταινιών, διάσημους του Χόλιγουντ, στελέχη της κινηματογραφικής βιομηχανίας και σκηνοθέτες απ’ όλο τον κόσμο.

«Έχει περάσει ένα τέταρτο του αιώνα και …. με ανακάλυψε το Σάντανς» είπε ο Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) - ο καταξιωμένος Άγγλος σκηνοθέτης της ταινίας «Oppenheimer» - χθες στο γκαλά έναρξης του 40 Sundance , κατά την παραλαβή του βραβείου Πρωτοπορίας.

«Λατρεία, συγχαρητήρια, ύμνοι, τιμές, ευχαριστήρια είναι τόσο επιθυμητά γι' αυτόν όσο η πίσσα, τα φτερά και η διαπόμπευση» είπε από την πλευρά του ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Robert Downey Jr) πρωταγωνιστής της ταινίας, κατά την απονομή του βραβείου στον Νόλαν.

Η ομιλία του Νόλαν

«Ήμουν ποτέ ανεξάρτητος σκηνοθέτης;» τόνισε ο Νόλαν απαντώντας όχι. «Δεν υπήρξα ποτέ ανεξάρτητος σκηνοθέτης γιατί δεν νομίζω ότι μπορείς να γίνεις. Νομίζω ότι οι ζωγράφοι είναι ανεξάρτητοι. Νομίζω ότι οι ποιητές μπορούν να είναι ανεξάρτητοι. Ως δημιουργοί ταινιών, είμαστε τόσο εξαρτημένοι από άλλους ανθρώπους» ανέφερε.

Ειδική αναφορά έκανε στην ταινία του «Memento». «Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν ότι το «Memento» παρουσιάστηκε στο Σάντανς. Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν ότι ήταν μια επιτυχία και επέτρεψε πολλά περισσότερα που ακολούθησαν για εμάς. Αλλά πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι αυτό που πραγματικά συνέβη με αυτήν την ταινία είναι ότι την τελειώσαμε και τότε κάποιος, όχι εγώ, είχε τη λαμπρή ιδέα να προβληθεί σε όλους τους ανεξάρτητους διανομείς ταυτόχρονα για να προσπαθήσουν να πουλήσουν την ταινία, με έναν πόλεμο προσφορών ή οτιδήποτε άλλο» είπε ο Νόλαν για την ταινία του 2000 με πρωταγωνιστή τον Γκάι Πιρς.

«Κανείς δεν ήθελε την ταινία. Ένα χρόνο μετά από αυτό, ήμασταν σε τρομερό κενό, ποτέ δεν ξέραμε αν κάποιος θα έβλεπε ποτέ αυτή την ταινία».

«Αν μπορείτε να φέρετε την ταινία σας εδώ, θα γεμίσουν θέσεις και θα συνδεθείτε με το κοινό. Δεν θα έχουν όλοι την ίδια άποψη με εσάς, αλλά θα βιώσετε αυτή την υπερηφάνεια της κυριότητας. Αν αυτή η μικρή φωτιά που είχατε ήδη μέσα σας και σας οδηγήσει στο Φεστιβάλ, ανάψει, η φλόγα μεγαλώνει» τόνισε.

Τι έγινε την πρώτη ημέρα

Στην τελετή έναρξης στο DeJoria Center βραβεύθηκαν επίσης η ηθοποιός, Κρίστεν Στιούαρτ, οι σκηνοθέτριες Σελίν Σονγκ και Μαϊτέ Αλμπέρντι και η Πατ Μίτσελ, δημοσιογράφος, παραγωγός, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος των CNN Productions και του PBS.

Η Στιούαρτ πρωταγωνιστεί σε δύο ταινίες που κάνουν ντεμπούτο στο Φεστιβάλ φέτος: το αστυνομικό θρίλερ της Ρόουζ Γκλας «Love Lives Bleeding», που θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Μάρτιο και το «Love Me», με τον Στίβεν Γέουν.

Χθες, πρώτη μέρα του Φεστιβάλ προβλήθηκαν 17 ταινίες, μεταξύ άλλων τα ντοκιμαντέρ για τον Μπράιαν Ίνο, το Φεστιβάλ Lollapalooza και τη Φρίντα Κάλο και τα «Girls State», «Super/Man: The Christopher Reeve Story» και «Veni Vidi Vici».

Πρεμιέρα έκαναν οι ταινίες «Freaky Tales» των Άννα Μπόνεν και Ράιαν Φλεκ με τους Πέδρο Πασκάλ, Τζέι Έλις, Μπεν Μέντελσον, Νορμάνι και «Thelma» σε σκηνοθεσία του Τζος Μαργκόλιν με την Τζουν Σκουίμπ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ταινία «Freaky Tales» είναι μια επιστροφή των σκηνοθετών στις ρίζες τους, μια ανθολογία τρόμου-θρίλερ-κωμωδίας που αποτίει φόρο τιμής στο Όκλαντ της δεκαετίας του '80, σύμφωνα με το Variety.

Η σημασία του Sundance

Το μεγαλύτερο ανεξάρτητο κινηματογραφικό φεστιβάλ στις ΗΠΑ συνδεδεμένο με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την ομάδα συνεργατών διοργανώνεται κάθε χρόνο στη Γιούτα.

«Νομίζω ότι το Σάντανς είναι ένα ζωτικό τμήμα του οικοσυστήματος ψυχαγωγίας και νομίζω ότι είναι υποτιμημένο» είπε ο παραγωγός Τζέισον Μπλουμ. «Χωρίς το Σάντανς, οι ΗΠΑ δεν θα ήταν εκεί που είναι στην ψυχαγωγία και δεν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που κάνουν αυτή τη σύνδεση» τόνισε.

Το 40ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς διοργανώνεται από τις 18 έως τις 29 Ιανουαρίου στο Παρκ Σίτι και στο Σολτ Λέικ Σίτι στη Γιούτα και διαδικτυακά από τις 25 έως τις 28 Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα προβληθούν 53 ταινίες μικρού μήκους, 35 ντοκιμαντέρ και 83 ταινίες μεγάλου μήκους.

Η τελετή απονομής των βραβείων της κριτικής επιτροπής και του κοινού θα απονεμηθούν στις 26 Ιανουαρίου στο Ray Theatre, στο Παρκ Σίτι.

