Survivor 2024: Η σκληρή μάχη για την ασυλία, η «εγκατάλειψη» Γκιουλέκα και ο τέταρτος υποψήφιος

Μια ακόμα σπουδαία αναμέτρηση μας χάρισαν Μπλε και Κόκκινοι στον τελευταίο αγώνα ασυλίας. Οι δύο ομάδες πάλεψαν μέχρι τελικής πτώσης, ενώ από τον αγώνα δεν έλειψε και το δράμα!

Όλα ξεκίνησαν όταν μετά την αναμέτρηση Φάνη - Γιάννη, υπήρχε διάχυτη η αίσθηση ότι ο παίκτης των Κόκκινων δεν πάλεψε με το 100% των δυνάμεών του, και μάλλον άφησε τον πόντο να χαθεί.

Λίγη ώρα αργότερα Γιώργος Γκιουλέκας και Γιάννης Περπατάρης λένε στην ομάδα τους ότι δεν θέλουν να αγωνιστούν. Ο αγώνας σε εκείνο το σημείο είχε ξεφύγει υπέρ των Μπλε και οι δυο τους έκριναν χρησιμότερο να φυλαχτούν από το να μπουν και να ταλαιπωρηθούν σε επιπλέον αγώνες.

Η εξέλιξη αυτή δεν άρεσε καθόλου στην ομάδα, και προκάλεσε την προσωρινή διακοπή του αγώνα. Στη διαμάχη μπήκαν και οι φίλοι του Γκιουλέκα από την αντίπαλη ομάδα, και η κατάσταση εκτροχιάστηκε.

Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε η αγωνιστική αντεπίθεση των Κόκκινων, χωρίς Περπατάρη και Γκιουλέκα πλέον στο δυναμικό τους. Μόνο όταν μετά την αναμέτρηση και τη νίκη της Aira η νίκη άρχισε να μοιάζει όχι και τόσο απίθανη, ο Γκιουλέκας μπήκε και πάλι στον αγώνα.

Δυστυχώς όμως για τον ίδιο και την ομάδα του, η προσπάθειά τους δεν στάθηκε αρκετή απέναντι σε Φάνη & Σταυρούλα που έφεραν τον τελευταίο πόντο.

Μετά τη λήξη του αγώνα οι Κόκκινοι είχαν και νέα σύρραξη με τον Γκιουλέκα, τόσο στην καλύβα όσο και στο Συμβούλιο, όπου ο παίκτης ζήτησε από την ομάδα να είναι αυτός που θα κλείσει την τετράδα των υποψηφίων.

Οι Κόκκινοι όμως σκέφτηκαν περισσότερο ορθολογικά και δεν υπάκουσαν στην επιθυμία του, παρά ψήφισαν τον Χριστόφορο Ταξίδη.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.