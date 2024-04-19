Τους βασικούς άξονες του σχεδιασμού για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του μνημειακού πλούτου της Αττικής, παρουσίασαν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν με πόρους από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και ειδικότερα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ».

Αφορούν στην Πολιτιστική Κληρονομιά και προβλέπεται να ενταχθούν σε Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση(ΟΧΕ) Πολιτισμού που εκπονείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις έχουν συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 170 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 60 και πλέον εκατομμύρια προγραμματίζεται να αντληθούν από το ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 και τα υπόλοιπα από τα Τομεακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027.

Επισημαίνεται ότι τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2021-2027, προστίθενται σε εκείνα που ήδη έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται από τις Υπηρεσίες και τους Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα 50 εξ αυτών, προϋπολογισμού άνω των 240 εκ. ευρώ, επικεντρώνονται στην Περιφέρεια Αττικής, όπως τα έργα αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης, της Αρχαίας Αγοράς και του Κεραμεικού των Αθηνών, της ανάπλασης του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου και του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στην ομιλία της τόνισε τη σημασία του Πολιτισμού όχι μόνο ως συγκριτικού πλεονεκτήματος της Ελλάδας, αλλά και ως κρίσιμου στρατηγικού παράγοντα για την οικονομική και κοινωνική της συνοχή και ανάπτυξη, καθώς και ως προνομιακού πεδίου, στο οποίο η ελληνική οικονομία και κοινωνία μπορούν, με υψηλές αξιώσεις, να στηρίξουν την εξέλιξη και την πρόοδό τους. Η Χώρα, συνολικά, να εδραιώσει διεθνώς την προσφορά, την προβολή και την επιρροή της στην Ευρώπη και στον κόσμο του 21ου αιώνα.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στην Αττική και στο αποτύπωμά της στον Πολιτισμό, δεδομένου ότι τα τρία τέταρτα της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας του πολιτιστικού κλάδου, προέρχονται από την Αττική, στην οποία εδρεύει το 58% των επιχειρήσεων, απασχολείται το 60% των εργαζομένων.

«Η Αττική, συνέχισε η Λίνα Μενδώνη, διαθέτει τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά στα πλέον δημοφιλή μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τις μεγάλες πολιτιστικές υποδομές παντός είδους, συγκεντρώνοντας πάνω από το 40% των αντίστοιχων επισκεπτών. Για τους λόγους αυτούς, υπογράμμισε η Υπουργός Πολιτισμού, αφετηρία του Υπουργείου αποτελεί ένα νέο όραμα για τη συνολική αποτελεσματική διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού Αττικού τοπίου ως μείζονος τουριστικού προορισμού και αναπτυξιακού κεφαλαίου με συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους: Προστασία και διαφύλαξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με άξονα τη βιωσιμότητα, την αειφορία. Εμπλουτισμό, βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας υποδομών και υπηρεσιών. Αναδιοργάνωση, αποκέντρωση, διάχυση, διασπορά και στοχευμένη και ισόρροπη ανακατανομή της τουριστικής κίνησης και της επισκεψιμότητας σε όλη την έκταση της Περιφέρειας με σκοπό τον αποκορεσμό και την άμβλυνση της εποχικότητας του τουρισμού μέσω της ανάδειξης νέων αποκεντρωμένων πόλων έλξης και της οργανωμένης δικτύωσης των σημείων ενδιαφέροντος».

Τα σχεδιαζόμενα έργα Πολιτισμού στην Περιφέρεια Αττικής με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027 αφορούν τόσο στο Σύγχρονο Πολιτισμό όσο και στην Πολιτιστική Κληρονομιά και υπηρετούν τους ίδιους κοινούς στόχους.

Εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την για την εφαρμογή τοπικών εδαφικών/χωρικών στρατηγικών με συστηματικό τρόπο, προσέθεσε η Υπουργός Πολιτισμού, αποτελεί το μοντέλο της Ολοκληρωμένης Χωρικής (ΟΧΕ) ή Εδαφικής (ΟΕΕ) Επένδυσης, που προσφέρει τη δυνατότητα μεγιστοποίησης των δυνατοτήτων μιας ευρύτερης περιοχής με βάση ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο, που υλοποιεί αλληλένδετες και αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις σε διαφορετικούς τομείς, ενώ συγχρόνως κάνει συντονισμένη και στοχευμένη χρήση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων και της ψηφιακής τεχνολογίας.

Η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το μοντέλο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στον Τομέα του Πολιτισμού, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της εξαιρετικά γόνιμης και δημιουργικής συνεργασίας που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Πολιτισμού με την Περιφέρεια Αττικής. «Από έναν συνολικό προϋπολογισμό, τόνισε η Υπουργός, που μπορεί να αγγίξει τα 170 εκ. ευρώ, στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ευελπιστούμε ότι στο πλαίσιο της ΟΧΕ θα μπορέσουμε, με τη συνεργασία της Περιφέρειας, να αντλήσουμε από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» και να αξιοποιήσουμε περί τα 60 εκ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να τα διασφαλίσουμε μέσω των λοιπών Τομεακών Προγραμμάτων».

Νίκος Χαρδαλιάς: «Ολιστικό σχέδιο έργων από την Περιφέρεια Αττικής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας»

Τη χρηματοδότηση νέων έργων Πολιτισμού μέσα από την υλοποίηση μιας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στην Αττική, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, επισημαίνοντας μάλιστα ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι η μοναδική Περιφέρεια της χώρας, η οποία εφαρμόζει αυτή τη στιγμή το εργαλείο των ΟΧΕ στον τομέα του Πολιτισμού.

«Εκπονούμε έναν ολιστικό σχεδιασμό έργων και δράσεων για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας» υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς και ανακοίνωσε ότι από το νέο ΕΣΠΑ, μέσα από το Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027 θα χρηματοδοτηθούν επιμέρους έργα Πολιτισμού. Σε αυτά εντάσσονται η αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Φιλελλήνων, προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, η επαναλειτουργία του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης, ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ κ.α.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανέφερε επίσης, ότι ήδη έχει ξεκινήσει η χρηματοδότηση 22 νέων πολιτιστικών δρώμενων σύγχρονου πολιτισμού, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ, με συμμετοχή ακόμη περισσότερων πολιτιστικών φορέων, όπως το Κέντρο Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», η Εθνική Πινακοθήκη, το Μουσείο Μπενάκη, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης κ.α.

«Έχουμε την τύχη και την ευλογία, να ζούμε σ’ έναν τόπο ταυτισμένο με τον πολιτισμό. Στην Αττική συνυπάρχουν μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχαιολογικοί χώροι με διεθνή ακτινοβολία, μουσεία σύγχρονης Τέχνης και κέντρα πολιτισμού. Αποτελεί ύψιστο καθήκον μας, όχι μόνο η διαφύλαξη αυτών των πολιτιστικών θησαυρών, αλλά και η προσπάθεια ανάδειξής τους. Σε αυτή την εθνική προσπάθεια, έχουμε ως πολύτιμο χρηματοδοτικό εργαλείο το Πρόγραμμα “Αττική 2021 – 2027”. Έχοντας άριστη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, αξιοποιούμε τους πόρους του ΕΣΠΑ με τον πλέον κατάλληλο και καινοτόμο τρόπο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Αττικής προανήγγειλε ότι, το επόμενο διάστημα, πρόκειται να παρουσιαστεί το συνολικό σχέδιο της νέας Περιφερειακής Αρχής για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Αττικής και για την ενίσχυση του πολιτιστικού προϊόντος της.

«Επενδύουμε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αττικής μας, επιδιώκουμε την επανατοποθέτηση της εικόνας της. Πιστεύουμε βαθύτατα, ότι τα έργα πολιτισμού είναι έργα αναπτυξιακά, δημιουργούν προστιθέμενη αξία, αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για την περιφερειακή οικονομική ανταγωνιστικότητα, καθώς επίσης και μοχλό ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, το οποίο διασώζει την ιστορία των κατοίκων της Αθήνας από την τουρκοκρατία μέχρι και τον 20o αιώνα, ένα έργο που υλοποιήθηκε με τη σύμπραξη του Υπουργείου Πολιτισμού με την Περιφέρεια Αττικής με εξασφάλιση διαδοχικής χρηματοδότησης από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ.





