Στη βαθιά σύνδεση που ανέπτυξε με την προσωπικότητα της Μαρίας Κάλλας, ρόλο τον οποίο υποδύεται στο υβριδικό φιλμ «Μαρία Κάλλας: επιστολές και αναμνήσεις» αναφέρθηκε η Μόνικα Μπελούτσι στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η Ιταλίδα σταρ βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, ενώ το βράδυ πρόκειται να βραβευτεί με Χρυσό Αλέξανδρο για τη συνολική προσφορά της στην έβδομη τέχνη.

“Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ, που με τιμά το Φεστιβάλ. Είμαι ευγνώμων επίσης σε αυτή την υπέροχη χώρα. Που με αποδέχθηκαν οι Έλληνες για τον ρόλο. Όλοι ξέρουν πόσο αγαπώ την Ελλάδα” ανέφερε εμφανώς συγκινημένη η Μόνικα Μπελούτσι κατά την είσοδο της στην κατάμεστη από δημοσιογράφους και φωτογράφους αίθουσα «Τζον Κασσαβέτης» στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Η ηθοποιός ανέλυσε σε βάθος τον πολυσύνθετο ρόλο της Μαρίας Κάλλας, τον οποίο ενσάρκωσε, ενώ τον σύνδεσε με αυτόν της «Μαλένα» του Τζουζέπε Τορνατόρε.

Τα κοινά τους στοιχεία όπως είπε, είναι ότι υπήρξαν δύο γυναίκες σε έναν κόσμο φτιαγμένο για άντρες.

«Αυτό που κάνει την ταινία ξεχωριστή και με βοήθησε να συνδεθώ με αυτή την προσωπικότητα είναι ότι πρόβαλε την Μαρία πίσω από την Κάλλας» διευκρίνισε, μιλώντας για την πρώτη της θεατρική δουλειά.

“Επίσης κάτι με το οποίο συνδέθηκα ήταν η διεθνικότητα της, καθώς η Κάλλας έζησε κυρίως σε μητροπόλεις. Η πιο σημαντική σύνδεση όμως πιστεύω ότι είναι η αγάπη. Η αγάπη για μένα είναι τα πάντα. Και για εκείνη. Η Μαρία Κάλλας υπέφερε και θυσιάστηκε για την αγάπη” συμπλήρωσε, ενώ εκτίμησε ότι και οι δύο προτίμησαν το παρασκήνιο από τα φώτα της σκηνής.

Τη σκυτάλη πήραν έπειτα οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι «βομβάρδισαν» τη ντίβα με ερωτήσεις, πιο προσωπικού χαρακτήρα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο η Μόνικα Μπελούτσι αποκάλυψε, ερωτώμενη για τη σχέση της με τον χρόνο και την ηλικία ότι δεν την προβληματίζει η γήρανση, αντιθέτως νιώθει τυχερή για αυτή.

«Δεν παλεύω με τον χρόνο γιατί θα χάσω. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να αλλάξεις τα πράγματα. Νιώθω τυχερή με το να μεγαλώνω» είπε.

