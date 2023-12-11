Πέντε «ταξίδια» στην ιστορία της επιθεώρησης, θα πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα, με «αφετηρία» τη σκηνή του Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και «όχημα» το εμβληματικό έργο «Βίρα τις Άγκυρες». Με νοσταλγική ατμόσφαιρα αλλά και με πολύ χιούμορ, η μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση συνδυάζει τραγούδι, χορό, γέλιο αλλά και συγκίνηση.

Ήταν το 1894 όταν ανέβηκε η πρώτη επίσημη ελληνική επιθεώρηση «Λίγο απ' όλα». Τη μάχη της επιβίωσης που έδιναν οι ηθοποιοί και οι συντελεστές της, με φόντο σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εποχής, είναι αυτή που περιγράφουν ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέππας στο έργο τους «Βίρα τις Άγκυρες».

Πρόκειται για μία παράσταση που ανεβαίνει από το ΚΘΒΕ σε σκηνοθεσία του Αστέριου Πελτέκη, για πρώτη φορά μετά το 1997, οπότε και είχε παρουσιαστεί στο Εθνικό Θέατρο υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του αείμνηστου Νίκου Κούρκουλου, ο οποίος ήθελε να δώσει μία ευκαιρία να μπει στα ελληνικά θέατρα αυτό το αγαπημένο είδος και να απενοχοποιηθεί από μία φήμη που το συντρόφευε κατά τη διάρκεια της πορείας του.

«Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος άνθρωπος τον οποίο εμπιστεύτηκε το επιτυχημένο συγγραφικό δίδυμο, γιατί από τότε δεν έχει ξανανέβει, παρότι το έχουν ζητήσει πολλοί. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που κάνουν την τιμή τόσο σε εμένα προσωπικά όσο και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και στη Θεσσαλονίκη, το επόμενο ανέβασμα να είναι το συγκεκριμένο» δηλώνει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ και σκηνοθέτης της παράστασης Αστέριος Πελτέκης.

Το έργο περιγράφει μία …σκυταλοδρομία που ξεκίνησε από τον Αριστοφάνη και μέσα από μία δαιδαλώδη διαδρομή σε διάφορες κουλτούρες, πολιτισμούς και χώρες, επιστρέφει στον τόπο όπου γεννήθηκε, την Ελλάδα, εμποτισμένο και εμπλουτισμένο με όλα τα πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία των υπόλοιπων εμπλεκόμενων, οι οποίοι έλαβαν τη σκυτάλη από τους πρώτους διδάξαντες.

«Επανήλθε ως ένα μοναδικό είδος, την επιθεώρηση, το οποίο είναι αμιγώς ελληνικό θεατρικό είδος, που μας συντρόφευσε όλο τον προηγούμενο αιώνα και μας συντροφεύει ακόμα και στις μέρες μας, με τα …πάνω και τα κάτω του, με τις ποιοτικές και μη ποιοτικές προσεγγίσεις του, όπως αυτές χαρακτηρίζονται από την εκάστοτε κοινωνική δομή και κουλτούρα» σημειώνει ο κ. Πελτέκης.

Αντλώντας υλικό από αυτοβιογραφίες μεγάλων πρωταγωνιστριών της εποχής, όπως η Σπεράντζα Βρανά, η Άννα Καλουτά, η Μαρίκα Νέζερ, η Ζωζώ Σαπουντζάκη, και συνδυάζοντάς το με βιογραφικά στοιχεία μεγάλων κυριών του θεάτρου αλλά και με αφηγήσεις ή φήμες που κυκλοφορούσαν στον θεατρικό χώρο, οι δύο συγγραφείς συνέθεσαν τα βασικά πρόσωπα του έργου μέσα από «υπαρκτά υλικά».

Την κυκλική, περιστρεφόμενη σκηνή που είχε η παράσταση του Εθνικού το 1997 σε σκηνοθεσία του πολύ καλού γνώστη του είδους Σταμάτη Φασουλή, θα διαδεχθεί μία νέα οπτική, με πιο γρήγορους και κινηματογραφικούς ρυθμούς, με πιο άμεσες αλλαγές και πολλά σκηνοθετικά στοιχεία - έκπληξη, όπως υπόσχεται ο σκηνοθέτης.

«Ευελπιστούμε ότι είναι μια παράσταση που θα ψυχαγωγήσει, θα χαρίσει το γέλιο που τόσο πολύ χρειαζόμαστε, θα προβληματίσει σε μερικά πράγματα και σε μία προσπάθεια να δούμε από πού προέκυψε όλο αυτό, με μία ταυτόχρονη ιστορική διαδρομή που θα προσπαθήσει να αποδώσει η συγκεκριμένη οπτική ανεβάσματος αυτού του έργου» αναφέρει ο κ. Πελτέκης.

Η παράσταση, που παρουσιάζεται με αφορμή τη συμπλήρωση 130 χρόνων επιθεώρησης, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, στις 20:00. Συμμετέχουν περισσότεροι από 35 ηθοποιοί, χορευτές και μουσικοί που θα παίζουν επί σκηνής. Οι παραστάσεις θα είναι κάθε Τετάρτη στις 19.00, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21.00, Σάββατο στις 18.00 και στις 21.00 και Κυριακή στις 19.00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.