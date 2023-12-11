«Μια ζωή σε θυμάμαι να φεύγεις» της Φρίντα Λιάππα στην Ταινιοθήκη

Από τον τίτλο ενός λαϊκού τραγουδιού του Μητροπάνου «Μια ζωή σε θυμάμαι να φεύγεις» η Φρίντα Λιάππα δημιούργησε το 1977 την ομώνυμη βραβευμένη ταινία της, μια ερωτική ιστορία στην Αθήνα της Μεταπολίτευσης, ανάμεσα σε μια αριστερή δημοσιογράφο και έναν ηθοποιό που έχει εγκαταλείψει το θέατρο.

Η ταινία θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά σε ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια 4Κ στις 16 Δεκεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος στις 20.00, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Θα είναι επίσης διαθέσιμη και online από τις 16/12 και ώρα 21:30, έως τις 19/12 και ώρα 21:30 GMT+2 (προσβάσιμη από όλη την Ευρώπη) στο online.tainiothiki.gr.

Η προβολή είναι ένας φόρος τιμής της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, του σκηνοθέτη και συνεργάτη της Φρίντας Λιάππα Κυριάκου Αγγελάκου και του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στην θαρραλέα Ελληνίδα σκηνοθέτρια, την επέτειο των 29 χρόνων από τον πρόωρο θάνατο της (11/11/1994) σε ηλικία 46 ετών.

Η πολιτική, η Αριστερά, το καλλιτεχνικό αδιέξοδο του δημιουργού, το θέατρο, οι σχέσεις αρσενικού-θηλυκού, με τον άντρα πάντα να φεύγει, κατά πως λέει και ο τίτλος της ταινίας (και το τραγούδι), περιέχει όλα τα στοιχεία της προσωπικής μυθολογίας της Φρίντας Λιάππα, από τον Τσιτσάνη ως τον Ρέιμοντ Τσάντλερ, σκιαγραφώντας με αιχμηρό τρόπο μια συγκεκριμένη γενιά και μια συγκεκριμένη εποχή: αυτή της μεταπολίτευσης.

Ταυτόχρονα αποτελεί ένα διεισδυτικό πορτραίτο μιας νέας γενιάς ελληνίδων επαγγελματιών που αγωνίστηκαν με πάθος για την πολιτική αλλά και για τη ζωή τους. Παίζουν οι Δημήτρης Πουλικάκος, Νένα Μεντή, Κώστας Μπαλαδήμας, Ειρήνη Κουμαριανού, Σταμάτης Φασουλής και Υβόννη Μαλτέζου. Επίσης, ο Γιώργος Μιχαηλίδης και η Μπέτυ Αρβανίτη. Το σενάριο, συνυπογράφει η σκηνοθέτρια με τον Γιώργο Κόρρα.

Η ταινία «Μια ζωή σε θυμάμαι να φεύγεις» απέσπασε το Β' Βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, καθώς και το βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ).

Η Φρίντα Λιάππα (1948-1994) είναι η δημιουργός που με το έργο και την προσωπικότητα της «εισέβαλε» σε έναν κατ' εξοχήν ανδροκρατούμενο χώρο.

Γεννήθηκε στη Μεσσήνη. Το 1968, ενώ σπούδαζε φιλολογία στην Αθήνα, συνελήφθη και φυλακίστηκε από τη δικτατορία και κατέφυγε στο Λονδίνο, όπου σπούδασε κινηματογράφο. Διατέλεσε μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «Σύγχρονος Κινηματογράφος». Σκηνοθέτησε τις μικρού μήκους ταινίες: Μετά σαράντα μέρες (1972), Μια ζωή σε θυμάμαι να φεύγεις (1977), Απεταξάμην (1980), καθώς και τις μεγάλου μήκους ταινίες Οι δρόμοι της αγάπης είναι νυχτερινοί (1981), Ήταν ένας ήσυχος θάνατος (1986), Τα χρόνια της μεγάλης ζέστης (1991), καθώς και πολλά τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ, στο πλαίσιο της εκπομπής της ΕΡΤ «Παρασκήνιο». Δημοσίευσε αρκετές ποιητικές συλλογές, διηγήματα και ένα μυθιστόρημα. Θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές ελληνίδες δημιουργούς -κατάφερε να μπολιάσει τον ρεαλισμό με μία ποιητική οπτική.

Η προβολή της ψηφιακά αποκατεστημένης κόπιας στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος A Season of Classic Films -μια πρωτοβουλία της ACE (Association des Cinémathèques Européennes) με την υποστήριξη του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη MEDIA (Creative Europe MEDIA).

Με τη δωρεά της Εταιρείας Κοινωνικού Έργου και Πολιτισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

