«Το χρώμα των αφόρητων αισθημάτων»: Έκθεση της Αγγελικής Ξυνού στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών

Στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών εγκαινιάζεται η τρίτη ατομική έκθεση ζωγραφικής της Αγγελικής Ξυνού με τίτλο: «Το χρώμα των αφόρητων αισθημάτων».

Η ισχυρή φαντασία και λογοτεχνικές καταβολές της ζωγράφου υφαίνουν μια συνθετική δύναμη και εξπρεσιονιστική γραφή που αποκαλύπτει το θέμα των σκηνών του κόσμου με το δικό της πρωτότυπο τρόπο μέσα από μια σειρά 20 έργων μεγάλων και μικρότερων διαστάσεων από λάδια.

Σύμφωνα με τη Flâneur Rustin που υπογράφει και το κείμενο της έκθεσης: «΄Υπεροι και στήμονες, Παντοπωλείο, Βασιλιάς Ληρ, Ένας σκονισμένος πολυέλαιος, Αυλαία. Το θέμα της Αγγελικής Ξυνού είναι οι σκηνές του κόσμου. Και η προοπτική της αυτή του εξώστη… Έχουμε να κάνουμε με μια τέχνη της όρασης που συνομιλεί αξεδιάλυτα με το λόγο, με τη λογοτεχνία, με το θέατρο. Κάθε έργο αφηγείται μια πυκνή ιστορία, Μια νύχτα με βροχή σ’ ένα αδιέξοδο...»

Όμως ο τρόπος της αφήγησης- απεικόνισης πόρρω απέχει από τη μίμηση του πραγματικού. Η τολμηρή χρήση του χρώματος, το πάντα παρόν -σαφές ή αόρατο-πλέγμα, οι ασυμμετρίες, το σφουμάτο, η παραβίαση της προοπτικής και των αναλογιών, οδηγούν τις σχέσεις εντός του αισθητικού πεδίου σε έναν ξεχωριστό κόσμο ως προς τα φυσικά ή αναπαριστώμενα αντικείμενα.

Η πραγματικότητα και η αναπαράστασή της, είτε πρόκειται για ένα βιβλιοπωλείο είτε για ένα τσεχωφικό πρόσωπο, προβάλλονται σχεδιασμένες ( σκιτσαρισμένες) η μια πάνω στην άλλη με έναν τρόπο που ξαφνιάζει και αποκαλύπτει.

Γιατί η Αγγελική Ξυνού περισσότερο από το να υπακούει σε ένα σοβαροφανές αισθητικό διάταγμα, ζητά να υπονομεύσει τις βεβαιότητες της θέασης παραδίδοντας τα πράγματα έτσι όπως μας παραδίδονται: σε μια τρέμουσα συνθήκη.

Έργα που βρίσκονται εν τέλει στην επικράτεια του ενδιάμεσου: Σαν να μην ξέρεις εάν κάτι πάει μόλις να σχηματιστεί ή ετοιμάζεται να σβήσει…Είναι σε αυτήν την επικράτεια που η Αγγελική Ξυνού δοκιμάζει τα όρια της τέχνης της.

Μια τέχνη η οποία, κοντά στα ορατά πράγματα που μας παραδίδει κατορθώνει να μας εμφανίσει πράγματα αόρατα, μύχια και ανεικόνιστα.”

Η έκθεση συνοδεύεται από δίγλωσσο κατάλογο (ελλ-αγγλ) με κείμενο της Flâneur Rustin

Βιογραφικά στοιχεία

Η Αγγελική Ξυνού γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική και θέατρο στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η τρίτη ατομική της έκθεση

Διάρκεια έκθεσης : 14 Δεκεμβρίου 2023 έως 13 Ιανουαρίου 2024

