Κεραμέως: Στόχος είναι να χτίσουμε στα σημαντικά κεκτημένα της 5αετίας προς όφελος της κοινωνίας

«Τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουν συντελεστεί καίριες μεταρρυθμίσεις στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στόχος είναι να χτίσουμε στα σημαντικά κεκτημένα της πενταετίας προς όφελος των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων και, ευρύτερα, της κοινωνίας». Αυτό δήλωσε, μεταξύ άλλων, η νέα υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου από την απερχόμενη υπουργό, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στο πλαίσιο της ομιλίας της, η κ. Κεραμέως ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό της σε καίριες θέσεις ευθύνης και τόνισε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια συνεργατικά, με συνέπεια και όραμα, προκειμένου και από τη νέα θέση να εργαστεί για την καθημερινότητα και το μέλλον των πολιτών.

Όπως υπογράμμισε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδίδει ξεχωριστή βαρύτητα στο ζήτημα της απασχόλησης και στον καταλυτικό ρόλο της εργασίας. Μάλιστα, σημείωσε ότι το υπουργείο θα συνεχίσει να επενδύει στο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι, την τελευταία πενταετία, καταγράφεται εντυπωσιακή μείωση της ανεργίας, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 400.000 θέσεις εργασίας, αυξήθηκε εκ νέου ο κατώτατος μισθός, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, στις δεξιότητες, στη συμβουλευτική, στα προγράμματα επιδότησης εργασίας και στις δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα είναι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο είναι βιώσιμο και χαρακτηρίζεται από μια νέα φιλοσοφία ανταποδοτικότητας, διασφαλίζοντας έτσι τους μελλοντικούς συνταξιούχους, αλλά χωρίς να θίγει τους σημερινούς συνταξιούχους και όλα αυτά, ελαττώνοντας τις επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας.

Τέλος, η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στην πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου, η οποία παρέχει στους συνταξιούχους τη δυνατότητα να εργάζονται, λαμβάνοντας στο ακέραιο τη σύνταξή τους.

Από την πλευρά της, η απερχόμενη υπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό και έκανε αναφορά στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του υπουργείου που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας της, όπως είναι, για παράδειγμα, η τέταρτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού, η επέκταση του επιδόματος μητρότητας στις αγρότισσες και στις αυτοαπασχολούμενες, η αύξηση του ορίου οφειλών από 20.000 ευρώ σε 30.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για να μπορέσουν να βγουν στη σύνταξη και από 6.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ για τους αγρότες, η υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, η κατασκηνωτική περίοδος, η οποία ενισχύθηκε και διευρύνθηκε και ο κοινωνικός τουρισμός, που ξεκινάει νωρίτερα από την 1η Ιουλίου.

Μεταξύ άλλων, η κ. Μιχαηλίδου υπενθύμισε ότι, με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας, διασφαλίστηκε επίσης ότι οι συνταξιούχοι που εργάζονται θα λαμβάνουν ολόκληρη τη σύνταξή τους.

Τα καθήκοντά του ανέλαβε και ο νέος υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κωνσταντίνος Καραγκούνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.