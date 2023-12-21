Την δική της απάντηση δίνει η προϊσταμένη εφορείας αρχαιοτήτων Ημαθίας, Αγγελική Κοτταρίδη, στην «βεβαιότητα» που εξέφρασε η ιστορικός Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ ότι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκεται στη Βεργίνα.

Η διακεκριμένη βυζαντινολόγος τοποθετήθηκε απέναντι στην επικρατέστερη άποψη που θέλει τον νεκρό της Βεργίνας να είναι ο Φίλιππος Β'.

Στις δηλώσεις της κ. Αρβελέρ απάντησε σήμερα (21/12) το πρωί η Αγγελική Κοτταρίδη, η οποία σημειοτέον ήταν και μαθήτρια του Μανόλη Ανδρόνικου μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ3 «Μέρα με χρώμα».

Η αρχαιολόγος συγκεκριμένα ανέφερε:

«Στην επιστήμη έχουμε δύο κατηγορίες. Το ένα δεδομένα και στοιχεία. Στην αρχαιολογική επιστήμη αυτά είναι υπαρκτά ενώ υπάρχουν και οι ερμηνείες των στοιχείων.

Για ποιους λόγους αποκλείεται ο Μέγας Αλέξανδρος

Στο ενδιάμεσο υπάρχουν και οι υποθέσεις που μπορεί να αποδειχθούν ή να απορριφθούν. Εμείς δουλεύουμε με στοιχεία, όχι με θεωρητικές προσεγγίσεις. Δε θα μπω στη συζήτηση με την κ. Αρβελέρ, ο καθένας έχει το βάρος της γνώμης του αλλά εμείς δε μιλάμε με θεωρίες αλλά με δεδομένα. Έχουμε έναν τάφο με έναν νεκρό άνδρα στο θάλαμο και μια γυναίκα στον προθάλαμο. Τα οστά είναι εκεί, τα ξέρουμε από το 1977, έχουν μελετηθεί πάρα πολλές φορές από ανθρωπολόγους. Αυτό που μπορείς με ευκολία να προσδιορίσει από τη μελέτη των οστών είναι η ηλικία και το φύλο του νεκρού. Ο συγκεκριμένος νεκρός διάγει την πέμπτη δεκαετία της ζωής του και είναι γύρω στα 45, κάπου μεταξύ 43-47.

Αποκλείεται από τους ανθρωπολόγους να είναι μεταξύ 30-33. Μιλάμε για 15 χρόνια διαφορά, αυτό είναι μετρήσιμο στοιχείο. Αποκλείεται λοιπόν να είναι ο Αλέξανδρος που πέθανε πριν κλείσει τα 33 χρόνια του.

Πολύ θα χαιρόμασταν να τον είχαμε, να βρίσκαμε τα οστά του, έχουμε όμως τη μνήμη του ζωντανή καθώς και τις δύο παλαιότερες απεικονίσεις του σωζώμενες, τις μόνες που είμαστε βέβαιοι ότι τις έχει δει ο ίδιος. Το πολύ μικρό, μήκους 2,5 εκατοστών κεφαλάκι από τη ζωοφόρο κυνηγιού και την εικόνα του από την τοιχογραφία.

Τον τάφο του Φιλίππου Β' είχε φτιάξει ο ίδιος ο Αλέξανδρος, έθαψε τον πατέρα του. Η κηδεία του ηγεμόνα είναι πολιτικό γεγονός καθώς από την κηδεία εδραιώνεται η επόμενη κατάσταση.

Πώς αποδεικνύεται ότι στον τάφο βρίσκεται ο Φίλιππος Β'

Αποδεικνύεται ότι είναι ο Φίλιππος μέσα από μια σειρά συνδυαστικής ερμηνείας γεγονότων. Είναι σίγουρα βασιλιάς και όταν το έλεγε αυτό ο Ανδρόνικος δεν είχε τόσα στοιχεία όσα έχουμε σήμερα. Από όταν πέθανε ο δάσκαλος, σκάψαμε άλλους 2.000 τάφους στις Αίγες. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν την αρχική υπόθεση ότι δηλαδή ο νεκρός κάηκε εκεί δίπλα, έχουμε τα κατάλοιπα της πυράς., έχουμε το χρυσό στεφάνι που άρχισε να λιώνει και βρέθηκαν μερικά βελανίδια στην πυρά, τονίζει η κ. Κοτταρίδη.

Γιατί δεν είναι ο Φίλιππος ο Αριδαίος

Μπήκαν τα κόκκαλά του στο κουτί το χρυσό, το χρυσό κουτί στο μαρμάρινο και έκλεισε ο τάφος. Έτσι, αποκλείεται ο νεκρός να είναι ο Φίλιππος ο Αριδαίος που εκτελέστηκε από την Ολυμπιάδα και ανακομίστηκε αργότερα ως οστά, όχι ως σώμα, που κάηκε από τον Κάσσανδρο στις Αίγες. Ήταν και αυτός κοντά στα 40. Ο αρχαιολόγος δεν είναι όπως ο ιστορικός. Ο ιστορικός κάνει θεωρίες. Ο αρχαιολόγος μπορεί και αυτός να κάνει θεωρίες, αλλά τα πράγματα μπορεί να σε ρεζιλέψουν. Είναι απολύτως βέβαιο ότι είναι ο Φίλιππος Β'. Υπήρξαν αντιδράσεις διάφορες, καθαρά επιστημονικές με άλλους αρχαιολόγους που έλεγαν ότι είναι ο Αριδαίος και άλλες που ήταν υποκινούμενες στην πραγματικότητα γιατί εκείνο τον καιρό είχαμε και το θέμα του μακεδονικού. Ήταν μια συνειδητή μεγάλη προσπάθεια από ξένα κέντρα να αποκόψουν τους Μακεδόνες από τον ελληνικό κορμό και να τεκμηριωθούν νεογενή μορφώματα».

