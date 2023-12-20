Με μία σειρά έργων με «πειραγμένες» σημαίες – όπως το εμβληματικό Sex Pistols, God Save the Queen 1977, του Jamie Reid – τοποθετήθηκε το Ιδρυμα Ωνάση απέναντι στο «κατέβασμα» της ροζ σημαίας της Τζόρτζια Λαλέ από το προξενείο της Νέας Υόρκης.





Το Ιδρυμα Ωνάση παρουσιάζει πρώτο το έργο της Λαλέ, Flag και στη συνέχεια:

- William N. Copley. Untitled (Think/flag) 1967

- Jamie Reid. Sex Pistols, God Save the Queen 1977. Μια από τις πιο εμβληματικές πανκ εικόνες όλων των εποχών. Κατατάχθηκε στην κορυφή της λίστας με τα 100 καλύτερα εξώφυλλα άλμπουμ από το 2001. Το έργο τέχνης του Jamie Reid κοσμεί το εξώφυλλο του δίσκου «God Save The Queen» των Sex Pistols. Σχεδιάστηκε το 1977 κατά τη διάρκεια της ακμής της πανκ μουσικής σκηνής και τη χρονιά του ασημένιου ιωβηλαίου των Queen.

- Jasper Johns. Flag. Ο εν λόγω καλλιτέχνης έχει παραποιήσει σε αρκετά έργα του τη σημαία των ΗΠΑ. Ένα από τα πιο εμβληματικά του έργα είναι αυτό του 1969 Flag (Moratorium), μια πρωτότυπη λιθογραφία, που έγινε αναπόσπαστο μέρος του αντιπολεμικού κινήματος για το Βιετνάμ. Το έργο συμβολίζει τη φρίκη του πολέμου έχοντας αλλάξει τα χρώματα της σημαίας σε πράσινο και μαύρο, χρώματα που παραπέμπουν στο στρατιωτικό καμουφλάζ του αμερικανικού στρατού. Στο κέντρο υπάρχει μια μοναδική λευκή τρύπα από σφαίρα.

- Beetroot 2023. Ένα σκίτσο για την τραγωδία των Τεμπών με την πολύνεκρη σύγκρουση των τρένων, Οι λευκές γραμμές της ελληνικής σημαίας παρουσιάζονται ως εκτροχιασμένα βαγόνια.

- David Hammons. African American Flag 1990. Στο εν λόγω έργο παραποιείται η σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα χρώματά της αντικαθίστανται με το κόκκινο, το πράσινο και το μαύρο του Παναφρικανικού Συνδέσμου, που ιδρύθηκε το 1914. Ο Hammons επινόησε για πρώτη φορά την αφροαμερικανική σημαία για την έκθεση Black USA στο Μουσείο Overholland στο Άμστερνταμ την άνοιξη του 1990.

- Banksy. Slave Labour 2012. Πρόκειται για μια τοιχογραφία του διάσημου street artist. Το έργο τέχνης απεικονίζει ένα παιδί σε μια ραπτομηχανή που φτιάχνει βρετανικές σημαίες. Το έργο ήταν μια διαμαρτυρία ενάντια στη χρήση sweatshops για την κατασκευή αναμνηστικών για τον εορτασμό του «Διαμαντένιου Ιωβηλαίου» και των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, το 2012

- Nari Ward. Breathing Flag 2017. Το έργο εκτίθεται στο Μουσείο του Κουίνς και αναφέρεται στη σημαία του Universal Negro Improvement Association (UNIA) του Marcus Garvey και σε ένα αφρικανικό σύμβολο προσευχής γνωστό ως Κονγκολέζικο Κοσμόγραμμα, το οποίο αντιπροσωπεύει τη γέννηση, τη ζωή, τον θάνατο και την αναγέννηση.

- Παύλος Διονυσσόπουλος. Ελληνική Σημαία 2007. Το έργο του, το οποίο βρίσκεται στη συλλογή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου από το 2008 ύστερα από δωρεά του τότε δημάρχου της Αθήνας Νικήτα Κακλαμάνη, παρουσιάζει την ελληνική σημαία, αλλά και τις σημαίες των υπόλοιπων κρατών μελών της ΕΕ, καλυμμένη με χάρτινες λωρίδες σαν χαρτοπόλεμος.

Αυτός ο χαρτοπόλεμος, όπως αναφέρεται στην επίσημη σελίδα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, δημιουργεί επί της ουσίας ένα φίλτρο που καλύπτει το εθνικό σύμβολο και το καθιστά σχεδόν δυσδιάκριτο. Με αυτόν τον τρόπο, ο καλλιτέχνης αμφισβητεί τα εν λόγω σύμβολα ενώνοντάς τα με το κοινό μοτίβο. Καθένα από αυτά είναι μοναδικό, ωστόσο όλα είναι ενταγμένα σε ένα κοινό σύστημα.

- Sara Rahbar. Flag #17/unstable, you disappear in the distance 2008.

