Προχωρεί η διαδικασία αποκατάστασης των Καπναποθηκών Παπαπέτρου στο Αγρίνιο καθώς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί των μελετών αρχιτεκτονικής, στατικής και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που αφορούν στην αποκατάσταση του κτηρίου - ιδιοκτησίας του ΥΠΠΟ από το 2001- προκειμένου να φιλοξενήσουν το Διαχρονικό Μουσείου της Αιτωλοακαρνανίας και χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας-ΕΣΠΑ 2014 -2020», με προϋπολογισμό 3.572.560 ευρώ.

Το κτήριο των αποθηκών «Αφών Παπέτρου» χωροθετείται σε οικόπεδο επιφάνειας 4.609 τ.μ., στη συμβολή των οδών Παλαμά και Μαβίλη στο Αγρίνιο. Είναι χαρακτηρισμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με ζώνη προστασίας στα όρια της ιδιοκτησίας του οικοπέδου.

Οι καπναποθήκες των Αδερφών Παπαπέτρου είναι ένα από τα σημαντικότερα δείγματα αρχιτεκτονικής του μεσοπολέμου και αποτελεί ένα σπουδαίο κομμάτι της ιστορίας της πόλης. Ξεχωρίζει για τις επιβλητικές του διαστάσεις, καθώς το μήκος του φτάνει τα 67 μέτρα και το πλάτος του τα 37.

Ανεγέρθηκε το 1923, σύμφωνα με επιγραφή στην πρόσοψη του κτηρίου, και λειτούργησε με διάφορες χρήσεις (κατά την Κατοχή χρησιμοποιήθηκαν ως φυλακές) μέχρι το έτος 1980 οπότε και εγκαταλείφθηκε.

Πρόκειται για τετραώροφο κτήριο με ημιυπόγειο. Στις όψεις του συνδυάζονται στοιχεία γερμανικής επιρροής Art Nouveau και διακοσμητικά στοιχεία Art Deco.

Το σχήμα του κτηρίου είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με δύο εισόδους στο μέσο των μεγάλων πλευρών. Στον πρώτο και στον τρίτο όροφο ήταν οι χώροι επεξεργασίας καπνού. Το ημιυπόγειο, ο δεύτερος και ο τέταρτος όροφος ήταν χώροι αποθήκευσης καπνού. Στις γωνίες του κεντρικού αιθρίου, τέσσερα κλιμακοστάσια οδηγούν αντίστοιχα σε τέσσερις αίθουσες ανά όροφο, που επικοινωνούν, ανά δύο, με εσωτερικές θύρες.

Το υφιστάμενο κτήριο που ανεγέρθηκε για την επεξεργασία και αποθήκευση καπνών διαθέτει ιδιαίτερη λειτουργική συμμετρική διάταξη που προσδιορίζεται από τα κύρια οικοδομικά, στατικά και μορφολογικά στοιχεία του εσωτερικού χώρου.

Στόχοι της μελέτης είναι η επισκευή και ο εκσυγχρονισμός του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου, η διατήρηση της μορφολογίας και των χαρακτηριστικών του μνημείου, η ανάδειξη του κτηρίου και της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής της εποχής μέσω της επανάχρησης και της λειτουργικής χωροθέτησης των πολιτιστικών χρήσεων.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Ο Πολιτισμός είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο που προσδίδει ισχύ σε κάθε τοπική κοινωνία. Το κτήριο των Καπναποθηκών Παπαπέτρου, κηρυγμένο μνημείο και ιδιοκτησία του ΥΠΠΟ, είναι άμεσα συνδεδεμένο με την οικονομική ζωή του Αγρινίου. Συγχρόνως, όμως, είναι σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής ως μία ενδιαφέρουσα περίπτωση επίδρασης ξένων ρευμάτων στον ελληνικό χώρο, ιδιαίτερα σε κτήρια που κατασκευάσθηκαν από Έλληνες επιχειρηματίες. Στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με την οποία η χρηματοδότηση της μελέτης έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, το κτήριο των Καπναποθηκών, επιφάνειας 6.500τ.μ., πρόκειται να φιλοξενήσει το Διαχρονικό Μουσείο Αιτωλοακαρνανίας, με ειδική ενότητα για την ιστορία του καπνού, καθώς και χώρους εκδηλώσεων. Ένα διαχρονικό αίτημα της πόλης είναι η αξιοποίηση αυτών των Καπναποθηκών. Με την έγκριση των μελετών γίνεται το πρώτο βήμα. Ενα εξαιρετικά ενδιαφέρον αρχιτεκτονικό συγκρότημα διασώζεται και αναβιώνει με νέα χρήση. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη για την εξαιρετική συνεργασία και για την άμεση ένταξη του έργου στους πόρους του τρέχοντος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας. Στόχος μας είναι η υλοποίηση του έργου να ξεκινήσει στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής περιόδου 2021-2027».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.