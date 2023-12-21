To ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ υποστηρίζει τη συναυλία για την ΑΜΥΜΩΝΗ.

Η ορχήστρα και η χορωδία του Μουσικού Σχολείου Βόλου έρχονται καλεσμένοι από τον Διονύση Σαββόπουλο, για να συναντήσουν την Έλλη Πασπαλά και τον Χρήστο Θηβαίο, για μια μοναδική συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υπέρ των σκοπών της Αμυμώνης. Μία συναυλία αγκαλιά, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024.

Στην συναυλία θα παρουσιαστούν, επίσης, τα δύο τραγούδια που γράφτηκαν ειδικά για την Αμυμώνη από τον Αλέξανδρο Ιακώβου («Θα σ’ αγαπώ») και τη Μαρία Φραγκουδάκη («Θα στο φωνάζω δυνατά»). Η Μαρία Φραγκουδάκη εμπνεύστηκε τους στίχους μετά τη γνωριμία της με την Αμυμώνη και θέλησε να πραγματοποιήσει αυτή τη συναυλία αφιερώνοντάς την στα παιδιά του συλλόγου.

Στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών θα ακουστούν αγαπημένα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου, σε ένα πρόγραμμα που επιμελήθηκε ο ίδιος και θα το απολαύσει μαζί με τους θεατές, αλλά και δίνοντας το παρών και επί σκηνής.

Η Αμυμώνη - Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες, την Αμυμώνη, είναι ένα φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματείο, που παρέχει δια βίου εξατομικευμένη εκπαίδευση, φροντίδα και υποστήριξη σε άτομα με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, ενδυναμώνοντας παράλληλα την οικογένεια. Από το 1993, είναι δίπλα σε κάθε παιδί και ενήλικα με οπτική και πρόσθετες αναπηρίες, έχοντας στηρίξει περισσότερες από 500 οικογένειες και 2.000 άμεσα ωφελούμενα μέλη.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Δευτέρα 22 Ιανουαρίου

Καλλιτεχνική επιμέλεια / Guest: Διονύσης Σαββόπουλος

Τραγουδούν: Ελλη Πασπαλά, Χρήστος Θηβαίος, Μαρία Φραγκουδάκη, Αλέξανδρος Ιακώβου

Συμμετέχει: Η Ορχήστρα και χορωδία Ελληνικής Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Βόλου

Ενορχήστρωση - Διεύθυνση: Ζαφείρης Κουκουσέλης

Διδασκαλία χορωδίας: Σεβαστή Μαζέρα - Ειρήνη Κουτσαυλή

Παραγωγή: Well art live

Διοργάνωση: Αμυμώνη - Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες

