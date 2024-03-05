Με κεντρικό σύνθημα τη φράση «Σινεμά στη γλώσσα μας», το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) προετοιμάζεται για την «Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου», μια δράση του που συνιστά γιορτή της ελληνικής ταινίας σχεδιασμένη να απλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024.

Η πρόσκληση του ΕΚΚ προς το ελληνικό κοινό, το οποίο - όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του - και φέτος έδειξε έμπρακτα την εμπιστοσύνη του σε κινηματογραφικές εικόνες που μιλούν τη γλώσσα του, γίνεται πιο ηχηρή χάρη στην τραγουδίστρια Καίτη Γαρμπή και τον ηθοποιό Γιάννη Τσορτέκη, που ανταποκρίθηκαν στην πρόταση να είναι οι ambassadors της «Ημέρας Ελληνικού Κινηματογράφου». Στη φωνή τους προστίθεται και η φωνή της ηθοποιού Μαρίας Καλλιμάνη, αντιπρόεδρου του Δ.Σ του ΕΚΚ, η οποία στηρίζει έμπρακτα τη δράση.

«Το ΕΚΚ ανέλαβε την πρωτοβουλία να οργανώσει την 'Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου' σε μια χρονική στιγμή που ένας χώρος πολιτισμού, η κινηματογραφική αίθουσα, απειλείται πανευρωπαϊκά. Σκοπός του είναι να φέρει το ελληνικό σινεμά σε κάθε πόλη της Ελλάδος, όπου υπάρχει ο φυσικός χώρος για την προβολή του, η κινηματογραφική αίθουσα» σημειώνει στην ανακοίνωσή του το ΕΚΚ.

Όλες οι ελληνικές ταινίες της περιόδου 2020-23, μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, είναι προσβάσιμες με τιμή εισιτηρίου 3 εύρω χάρη στη δράση αυτή, η οποία απευθύνεται σε όλες τις αίθουσες της επικράτειας και θα επιδοτηθεί με το ποσό των 290.000 ευρώ. Στη δεξαμενή αυτή ταινιών, προστίθενται και όλα τα έργα (μυθοπλασίας μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ και animation) που παρήχθησαν ή ενισχύθηκαν από τα ειδικά προγράμματα Covid-19 του υπουργείου Πολιτισμού και του ΕΚΚ.

