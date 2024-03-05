Δράσεις του Δήμου Αθηναίων στην Τεχνόπολη για την Ημέρα της Γυναίκας

Την Ημέρα της Γυναίκας (8/3) θα τιμήσει ο Δήμος Αθηναίων, με μια σειρά από δράσεις στην Τεχνόπολη, για την ενίσχυση της γυναικείας φωνής και την αντιμετώπιση του φαινομένου της έμφυλης βίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις, ομιλίες από επιστήμονες και ειδικούς, προβολές ταινιών μικρού μήκους και παράλληλες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

«Η Διεθνής Ημέρα των Γυναικών 2024, αποτελεί μία αφορμή για να ενώσουμε τις φωνές μας υπέρ της ενδυνάμωσης των γυναικών και κατά της έμφυλης βίας. Ο Δήμος Αθηναίων μέσα από μία σειρά δράσεων καλεί όλους τους πολίτες να αγκαλιάσουν τη διαφορετικότητα και να ανατρέψουν τα στερεότυπα, με στόχο μία πιο δίκαιη και συμπεριληπτική κοινωνία», ανέφερε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Μαζί ας δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για έναν κόσμο έμφυλης κατανόησης και ισότητας και ας διασφαλίσουμε ότι κάθε γυναίκα θα χαίρει αποδοχής, σεβασμού, εκτίμησης και ισότιμης συμμετοχής».

Στο πλαίσιο των δράσεων με τίτλο «Γνωρίζοντας από την κόψη: Τη Διεθνή Ημέρα των Γυναικών μιλάμε για την έμφυλη βία», στις 8 Μαρτίου, από τις 19:00 έως τα μεσάνυχτα, το έργο «Ροζ Σημαία» (2021) της Γεωργίας Λαλέ θα «ντύσει» την πρόσοψη του δημαρχείου, με τη χρήση της τεχνολογίας 3D projection mapping.

«Οι δράσεις της 8ης Μαρτίου απευθύνονται τόσο σε ενήλικες όσο και σε έφηβες και έφηβους, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, αλλά και την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου, που έχει ως επίκεντρο τις ανισότητες λόγω φύλου, οι οποίες προκαλούν τη διαιώνιση της χαμηλότερης νομικής, κοινωνικής και οικονομικής θέσης των γυναικών στο κοινωνικό σύνολο», αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση του δήμου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων:

8-10 Μαρτίου - Παρασκευή 12:30-23:00, Σάββατο 10:00-22:00, Κυριακή 10:00-17:00 - Αίθουσα Δεξαμενές Καθαρισμού

Η έκθεση «Η Ενοχή της Γειτονιάς» της εικαστικού Γεωργίας Λαλέ περιλαμβάνει την -ειδικά για τη Διεθνή Ημέρα των Γυναικών 2024- εγκατάσταση «Σημαία», φτιαγμένη από σεντόνια γυναικών, τα οποία προσφέρθηκαν στην εικαστικό κατά τη διάρκεια της performance «Αλκυονίδες Μέρες».

Περιλαμβάνει επίσης, το έργο «Χάρτης της Ελλάδας», που θα δημιουργήσουν το πρωί της 8ης Μαρτίου έφηβοι και έφηβες μαθητές και μαθήτριες σε συνεργασία με τη Γεωργία Λαλέ, καθώς και μεταξοτυπίες-αναπαραγωγές των έργων της «Σημαία» (2021) και «Η ενοχή της γειτονιάς» (2023) που εκτέθηκαν στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2023.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή προς το κοινό, με εισιτήριο 2 ευρώ. Με πρωτοβουλία της Γεωργίας Λαλέ, το σύνολο των εσόδων από τα εισιτήρια της έκθεσης θα δοθεί προς ενίσχυση του έργου της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Κέντρο Διοτίμα», που εξειδικεύεται στα ζητήματα φύλου και ισότητας.

8 Μαρτίου, 10:00-12:30 - Πρόγραμμα για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου - Αεριοφυλάκιο 1, Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ».

Προβολή ταινίας μικρού μήκους «Τα Σωστά Λόγια» (Γαλλία, 2021, σκην. Αντριάν Μοΐζ Ντιλάν), σε συνεργασία με το Athens International Children's Film Festival.

Ομιλίες και συζητήσεις με θέμα τα έμφυλα στερεότυπα και τη συναίνεση, με συντονίστρια τη δημοσιογράφο Πελιώ Παπαδιά.

Ομιλητές:

Γιώργος Νικολαΐδης, εκπαιδευτής ενηλίκων-υπεύθυνος συντονισμού «Συμμαχίας των Φύλων», με θέμα «Έμφυλα Στερεότυπα».

Ειρήνη Γεωργή, συγγραφέας, ομιλήτρια, σύμβουλος dating & επικοινωνίας, με θέμα «Συναίνεση και Πατάτες Τηγανητές».

Βασίλης Νανούρης, εκπαιδευτικός, με θέμα «Έμφυλη Βία και το Εκπαιδευτικό Σύστημα».

Επίσκεψη των μαθητών και των μαθητριών στην έκθεση «Η Ενοχή της Γειτονιάς» και συμμετοχή τους στη διαδραστική performance της Γεωργίας Λαλέ για τη δημιουργία του έργου «Χάρτης της Ελλάδας».

* Όλες οι πρωινές δράσεις για έφηβες και έφηβους είναι κλειστές για το κοινό.

8 Μαρτίου, 17:00-21:00 - Athens Checkpoint - Εξωτερικός χώρος αίθουσας Δεξαμενές Καθαρισμού.

Το κέντρο πρόληψης και σεξουαλικής υγείας Athens Checkpoint θα βρίσκεται έξω από την είσοδο της έκθεσης παρέχοντας δωρεάν, ανώνυμες και γρήγορες εξετάσεις για HIV και ηπατίτιδα B&C, μοιράζοντας δωρεάν προφυλακτικά και ενημερώνοντας το κοινό για θέματα σεξουαλικής υγείας.

8 Μαρτίου, 19:15-20:30 - Αεριοφυλάκιο 1, Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ».

«8 Μαρτίου 2024: 'Αλλη μια επέτειος;», ομιλίες για το ευρύ κοινό.

Ομιλήτριες: Γεωργία Λαλέ, εικαστικός, Μαρία Αποστολάκη, δικηγόρος συντονίστρια Νομικής Υπηρεσίας, Κέντρο Διοτίμα, Μαρία Στρατηγάκη, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας, Μαίρη Λεοντσίνη, καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ - ΕΚΠΑ, πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων - ΕΚΠΑ. Θα συντονίσει ο Κωστής Παπαϊωάννου, πρόεδρος ΔΣ Τεχνόπολης δήμου Αθηναίων, πρ. πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Την εκδήλωση θα προλογίσει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

* Είσοδος ελεύθερη, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

8 Μαρτίου, 20:30-23:00 - Υπόγειος χώρος αίθουσας Δεξαμενές Καθαρισμού.

«ΑΔΥΤΟΝ», performance της Γεωργίας Λαλέ

Μετά τη συμμετοχή της στο απογευματινό πάνελ, η εικαστικός θα πραγματοποιήσει την performance «ΑΔΥΤΟΝ» στον υπόγειο χώρο της έκθεσης «Η Ενοχή της Γειτονιάς». Η Γεωργία Λαλέ καλεί γυναίκες και θηλυκότητες να της δωρίσουν καθαρά μεταχειρισμένα σεντόνια κατά τη διάρκεια της δράσης. Όλα τα χρώματα, τα μεγέθη και τα μοτίβα σεντονιών είναι αποδεκτά, με τη μοναδική προϋπόθεση να έχουν χρησιμοποιηθεί για να ξεκουραστούν και να ονειρευτούν έναν κόσμο ισότητας και δικαιοσύνης, στον οποίο δεν θα φοβούνται να διεκδικήσουν τις ζωές που επιθυμούν. Ολόκληρη η performance θα βιντεοσκοπηθεί και θα προβάλλεται σε οθόνες στον χώρο της τριήμερης έκθεσης, καθ' όλη τη διάρκειά της.

* Είσοδος με το συμβολικό εισιτήριο της έκθεσης «Η Ενοχή της Γειτονιάς».

