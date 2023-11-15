Το «πράσινο» φως για την έναρξη των έργων υλοποίησης ανακατασκευής, εκσυγχρονισμού και επέκτασης των εγκαταστάσεων του Θεάτρου «Το τρένο στο Ρουφ» για λογαριασμό της Εταιρείας «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.», με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής ύψους 1 εκ. ευρώ, δόθηκε μετά την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Ι. Δούνια.

Η Αμαξοστοιχία - Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ στεγάζεται σήμερα σε 8 ακινητοποιημένα βαγόνια επί σιδηροτροχιών εντός της μισθωμένης από την ΓΑΙΑΟΣΕ έκτασης των 5.600 τ.μ, με πρόσβαση από υπάρχουσα πλατφόρμα του σιδηροδρομικού σταθμού εντός του χώρου του Ο.Σ.Ε., στην περιοχή Ρουφ του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου.

Το Θεατρικό Βαγόνι είναι μία ανακατασκευασμένη ιταλική επιβατάμαξα του 1950 διαμορφωμένη σε μία κομψή, πλήρως εξοπλισμένη, θεατρική σκηνή, όπου παρουσιάζονται θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, διαλέξεις κ.α. Διαθέτει μηχανισμό προσομοίωσης κίνησης του τρένου, κάτι που προσδίδει ακόμη πιο ρεαλιστική αίσθηση στα "θεατρικά ταξίδια".

Στο διπλανό Μουσικό Βαγόνι Orient Express, το μουσειακό, διατηρητέο βαγόνι του θρυλικού Orient Express, 33 μόνο θεατές έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία μοναδική εμπειρία: πρωτότυπες μουσικές παραστάσεις με ποτό και φαγητό, εικαστικές performances και θεματικά δείπνα.

Tο Wagon – Bar είναι ένα παλιό, ξύλινο, φορτηγό βαγόνι, που στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο μετέφερε «ίππους 8 και άνδρες 20». Τώρα λειτουργεί ως bar μέχρι αργά τη νύχτα με μουσική, DJs, ποτό και ελαφρύ φαγητό. Συχνά φιλοξενεί και site-specific performances.

Τα έργα προβλέπουν μεταξύ άλλων την προσθήκη επιπλέον οκτώ παλαιών βαγονιών ιστορικής αξίας, καθώς και τρεις πρόσθετους προκατασκευασμένους οικίσκους υποστηρικτικών χρήσεων, από την αντίθετη πλευρά της αποβάθρας πρόσβασης.

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση του σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω της ενίσχυσης των σχετικών υποδομών πολιτισμού, η προώθηση νέων καλλιτεχνικών δυνάμεων της χώρας μας και η υλοποίηση πρωτοπόρων και καινοτόμων ιδεών στον τομέα των παραστατικών τεχνών.

«Η Αμαξοστοιχία - Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ» λειτουργεί ως ένας πρότυπος πολιτιστικός σιδηροδρομικός πολυχώρος.Με αυτή την Προγραμματική Σύμβαση, η Περιφέρεια αναλαμβάνει τη δημοπράτηση, τη χρηματοδότηση και την επίβλεψη του έργου για λογαριασμό της ΓΑΙΑΟΣΕ και θέτει τα θεμέλια για την επισκευή και αναμόρφωση του χώρου των εγκαταστάσεων του Τρένου στο Ρουφ.Το έργο εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την ανάδειξη της ιστορίας του σιδηρόδρομου, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην τοπική ανάπτυξη της ιστορικής περιοχής του Ρουφ προσφέροντας ένα αναβαθμισμένο πολιτιστικό σιδηροδρομικό χώρο μοναδικό στο είδος του» δήλωσε η Ιωάννα Δούνια.

Με φωτογραφίες από το Τρένο στο Ρουφ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.