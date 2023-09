Εντοπίστηκε άγνωστος βυζαντινός ναός στην Ακρόπολη Θεσσαλονίκης Πολιτισμός 10:31, 30.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

66

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Λίγα μέτρα από την κεντρική «πορτάρα» - Τα ευρήματα αποκαλύπτουν τη χρονολόγησή τους