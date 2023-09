Τον πρωτοπόρο κωφό εκπαιδευτικό Φερντινάν Μπερτιέ τιμά η Google με το σημερινό της doodle Πολιτισμός 06:58, 30.09.2023 linkedin

Ο Φερντινάν Μπερτιέ αφιέρωσε τη ζωή του στην προώθηση της εκπαίδευσης και της κουλτούρας των Κωφών. Με το έργο του, συνέβαλε στην αναγνώριση και αποδοχή των Κωφών ατόμων στην κοινωνία. Το σημερινό doodle τιμά την προσφορά του, αι μας υπενθυμίζει τη σημαντικότητα της ισότητας και της πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους.