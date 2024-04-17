Society Uncensored Season 3: Πώς απαντάμε στην κρίση της δημοκρατίας; 

«Πώς κάποιος άνθρωπος μπορεί να τρέφει τόσο μίσος για τους άλλους γύρω του; Για μένα είναι αδιανόητο»

Πόσο δημοκρατική κοινωνία είμαστε; Η δημοκρατία δεν υπάρχει μόνο στις εκλογικές διαδικασίες, αλλά αφορά τον άνθρωπο και την κοινωνία, στηρίζεται πάνω σε έννοιες όπως η ελευθερία, η ισότητα και η αλληλεγγύη. Σε μια περίοδο που τα αντιδημοκρατικά φαινόμενα πληθαίνουν και οι εκφάνσεις της μισαλλοδοξίας πολλαπλασιάζονται, τίθενται καίρια ερωτήματα για τη λειτουργία της δημοκρατίας σήμερα και το πόσο ελεύθερα νομιμοποιείται να εκφράζεται ο φασισμός.

Στη συζήτηση του Society Uncensored, με τίτλο Πώς απαντάμε στην κρίση της δημοκρατίας; άτομα που βίωσαν τη στοχοποίηση και τη βία αλλά με τη δράση τους και τη στάση τους έδειξαν ότι μπορεί ο φόβος να γίνει δύναμη, μιλούν ανοιχτά για τις αυταρχικές αντιδραστικές ιδέες, τα αντιδημοκρατικά φαινόμενα, τι σημαίνει ελευθερία και δημοκρατία σήμερα, πώς βιώνουμε την κρίση της δημοκρατίας. Οι θεατές έγιναν ενεργό μέρος της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2023 στη Μικρή Σκηνή της Στέγης και παρουσιάζεται στο κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube από τις 8 Απριλίου 2024.

Πώς απαντάμε σε αυτά τα φαινόμενα που υπονομεύουν την πραγματική δημοκρατία; Πώς λειτουργούν οι άνθρωποι σε ζοφερούς καιρούς; Πώς οι μάρτυρες τέτοιων εκφάνσεων της βίας και του μίσους κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά; Πώς παύουν να είναι αμέτοχοι παρατηρητές και γίνονται δρώντες παράγοντες;

Η νέα συζήτηση της σειράς Society Uncensored: ομιλητές από τον δημοσιογραφικό, τον καλλιτεχνικό και τον ακαδημαϊκό χώρο ανοίγουν έναν διάλογο για τη σχέση του ανθρώπου με τη δημοκρατία, την εξέλιξή της και την κρίση στο πέρασμα των χρόνων. Άνθρωποι που δεν μένουν παρατηρητές, δεν στρέφουν το βλέμμα τους αλλού, που έχουν βιώσει κάποια μορφή βίας, συζητούν για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Πώς λέμε όχι στον εκφασισμό και τη διάβρωση της δημοκρατίας;

Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Σύλληψη: Πάσκουα Βοργιά, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Επιμέλεια: Κωστής Παπαϊωάννου, Βαγγέλης Κοσμάτος, Ιωάννα Μεϊτάνη, Γιώργος Νικολαΐδης, Πάσκουα Βοργιά, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Συμμετέχουν:

Στο πάνελ

Μανώλης Αφολάνιο, μουσικός, περφόρμερ, μέλος του Anasa Cultural Center

Γιώργος Αυγερόπουλος, δημιουργός ντοκιμαντέρ, δημοσιογράφος

Αναστασία Βαϊτσοπούλου, δημοσιογράφος

Βαγγέλης Κοσμάτος, ψυχολόγος, υπεύθυνος επιστημονικού έργου «Συμμαχίας των Φύλων»

Ιλιρίντα Μουσαράι, συντονίστρια του Αρχείου Αλβανικής Μετανάστευσης στα ΑΣΚΙ, υποψήφια διδακτόρισσα

Λίνα Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ

Συντονιστής: Κωστής Παπαϊωάννου, εκπαιδευτικός, Διευθυντής «Σημείου για τη Μελέτη και Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς»

Σε βίντεο

Γιάννης Μπουτάρης, Επιχειρηματίας, πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Δήμητρα Ζώρζου, Χημικός μηχανικός, αυτόπτης μάρτυρας δολοφονίας Π. Φύσσα

Αντώνης Ρέλλας, Σκηνοθέτης, ανάπηρος ακτιβιστής

Ασπασία Λυκουργιώτη, Θεατρολόγος

Ody Icons, Διεπιστημονικός καλλιτέχνης

Ελένη Κωστοπούλου, Εκπαιδευτικός, μητέρα Ζακ Κωστόπουλου/ Zackie Oh

Σε συνεργασία με



«ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ»



«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ»



Τι είναι το Society Uncensored;

Το “Society Uncensored” ξεκίνησε το 2020 ως σειρά ψηφιακών συζητήσεων της Στέγης, ως μια πηγαία ανάγκη να συζητήσουμε χωρίς λογοκρισία για όλα όσα μας απασχολούν στο «εδώ και τώρα», σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Κεντρικός πυρήνας το στρογγυλό τραπέζι, εκεί όπου άνθρωποι συναντιούνται για να συζητήσουν ανοιχτά και αδιαμεσολάβητα για όλα τα επίκαιρα και κρίσιμα ζητήματα της εποχής και της ελληνικής κοινωνίας. #BlackLivesMatter, Hate Speech, Γυναικοκτονίες, Ενεργοί Πολίτες, Αναπηρία, είναι μερικά από τα θέματα που έχουν συζητηθεί μεταξύ άλλων.

Με πάνω από 700.000 views στην πλατφόρμα του Onassis Channel στο YouTube, οι συζητήσεις προκάλεσαν σχόλια και αντιδράσεις, προβλημάτισαν και ευαισθητοποίησαν, άνοιξαν έναν γόνιμο διάλογο που συνεχίστηκε και συνεχίζεται στον φυσικό και στον ψηφιακό χώρο. Oι προβολές περιεχομένου των “Society Uncensored” συνολικά στα social media (μέσα από αποσπάσματα, trailers κ.λπ.) αγγίζουν τα 5.5 εκατομμύρια, ενώ τα σχόλια (σε YouTube και λοιπά social media σε περιεχόμενο σχετικό με το “Society Uncensored”) ξεπερνούν τα 16.000, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η Στέγη, πιστή στην αποστολή της, πυροδοτεί συζητήσεις.

Πλέον, οι ψηφιακές συζητήσεις “Society Uncensored” πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στη Στέγη και το κοινό μπορεί να τις παρακολουθήσει ζωντανά και να γίνει μέρος ενός γόνιμου διαλόγου μέσα από έναν κύκλο ερωταπαντήσεων με τους καλεσμένους ομιλητές.

Δείτε τα προηγούμενα επεισόδια

• 9 Αφροέλληνες συζητούν: Τι σημαίνει «δεν μπορώ να αναπνεύσω» στην Ελλάδα

• 8 Γυναίκες Συζητούν: Πατριαρχία, Σεξισμός και Έμφυλη Βία στην Ελληνική Κοινωνία

• 8 Αθηναίοι συζητούν: τι σημαίνει να είσαι ενεργός πολίτης σήμερα;

• 8 Νέοι Άνθρωποι Συζητούν: Πολιτισμική Ταυτότητα και η Έννοια του «Ανήκειν»

• #PSOFOS: Η Ρητορική του Μίσους στα Social Media

• Body Shaming - Τι σε κάνει να ντρέπεσαι για το σώμα σου;

• Σύγχρονη Οικογένεια: Τι σημαίνει να είσαι γονιός σήμερα;

• Γυναικοκτονίες

• Αναπηρία και Πολιτισμός. Ορατότητα και Αναπαράσταση

• Οι Ρομά χωρίς Διαμεσολάβηση

• Love & Marriage

