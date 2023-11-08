Δύο έργα του Σίντνεϊ Νόλαν πωλούνται για πρώτη φορά σε δημοπρασία

Δύο έργα του Σίντνεϊ Νόλαν που ήταν ένας από τους σημαντικότερους μοντερνιστές καλλιτέχνες της Αυστραλίας, πωλούνται για πρώτη φορά σε δημοπρασία.

Τα έργα «In Town» και «Desert Bird» δημιουργήθηκαν και τα δύο στα τέλη του 1948, λίγο πριν από την πρώτη έκθεση του Αυστραλού καλλιτέχνη, τον Μάρτιο του 1949, όταν παρουσίασε μια σειρά από πίνακες εμπνευσμένους από τα ταξίδια του στο απομακρυσμένο Κουίνσλαντ, στη γκαλερί Ντέιβιντ Τζόουνς στο Σίδνεϊ.

Ο πίνακας «Desert Bird» αγοράστηκε από την οικογένεια του σημερινού ιδιοκτήτη στις αρχές του 1949 έναντι 2.300 δολαρίων (σημερινή τιμή). Υπολογίζεται ότι θα πωληθεί 500.000 έως 700.000 δολάρια σε δημοπρασία στο Σίδνεϊ.

Πιστεύεται ότι είναι ο πρώτος πίνακας που ο Νόλαν πούλησε σε συλλέκτη, καθώς τα έργα του μέχρι τότε αγόραζαν μόνον φίλοι ή γνωστοί, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian.

Περίπου την ίδια εποχή με το «Desert Bird», ο Νόλαν ζωγράφισε το έργο «In Town» και το χάρισε στη σύζυγό του, Σίνθια για τα Χριστούγεννα του 1948. Το κληρονόμησε η κόρη τους Τζινξ Νόλαν μετά τον θάνατο της Σίνθια το 1976 και δεν πουλήθηκε ποτέ.

Ο πίνακας έχει μεταφερθεί από το σπίτι της Τζινξ Νόλαν, στις ΗΠΑ στην Αυστραλία, όπου εκτιμάται ότι θα πουληθεί από 300.000 έως 500.000 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

