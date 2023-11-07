Jean-Baptiste Andrea: Κέρδισε το βραβείο Γκονκούρ για το βιβλίο του «Veiller sur elle»

Ο Ζαν-Μπατίστ Αντρεά κέρδισε το βραβείο Γκονκούρ για το μυθιστόρημά του «Veiller sur elle» (εκδ. L'Iconoclaste), μια ιστορία αγάπης την περίοδο του φασισμού στην Ιταλία.
Jean-Baptiste Andrea, #PrixGoncourt2023 pour "Veiller sur elle", éditions de l'Iconoclaste pic.twitter.com/p8TsWGQEhz— Académie Goncourt (@AcadGoncourt) November 7, 2023
Ο 52χρονος μυθιστοριογράφος εξελέγη στον 14ο γύρο της ψηφοφορίας της κριτικής επιτροπής για το πιο περίβλεπτο γαλλικό λογοτεχνικό βραβείο. Συνυποψήφιοί του ήταν οι Eric Reinhardt, Gaspard Koenig και Neige Sinno, που τιμήθηκε χθες, Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023, με το βραβείο Femina.
November 7, 2023
Στα ελληνικά κυκλοφορεί το πρώτο μυθιστόρημα του Αντρεά με τίτλο «Βασίλισσά μου» (μτφ. Κ. Κατσουλάρης, εκδ. Στερέωμα, 2019).
