Πίνακας που ζωγράφισαν τέσσερις θρυλικοί καλλιτέχνες, οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον, τον Ρίνγκο Σταρ και Τζον Λένον και φέρει την υπογραφή τους πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Christie's στη Νέα Υόρκη.

Ο πίνακας «Images of a Woman» (1966) πωλήθηκε για 1,7 εκατομμύρια δολάρια σε περίπου τριπλάσια τιμή από την εκτιμώμενη, που ήταν 600.000 δολάρια.

Τα τέσσερα μέλη των Beatles συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του πίνακα όταν παρέμειναν στην προεδρική σουίτα του ξενοδοχείου Hilton στο Τόκιο για 100 ώρες μεταξύ 29 Ιουνίου και 3 Ιουλίου του 1966. Οι ιαπωνικές αρχές αποφάσισαν ότι ήταν το ασφαλέστερο μέρος για να μείνει το συγκρότημα μεταξύ των πέντε συναυλιών του στο Budokan Hall.

Επισκέπτες περνούσαν από το μεγάλο δωμάτιο του ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια της απομόνωσής τους εκεί. Μερικοί πήγαν αφήνοντας δώρα, συμπεριλαμβανομένου ενός σετ ζωγραφικής.

Η διήμερη διαδικασία δημιουργίας του έργου φωτογραφήθηκε από τον Ρόμπερτ Γουίτακερ, σύμφωνα με τον οποίο, οι τέσσερις μουσικοί «δεν συζήτησαν ποτέ τι ζωγράφιζαν» και το αποτέλεσμα «εξελίχθηκε φυσικά».

Το έργο αρχικά δόθηκε στον πρόεδρο του επίσημου fan club των Beatles στην Ιαπωνία, Tetsusaburo Shimoyama.

Ο ιδιοκτήτης δισκοπωλείου Takao Nishino το αγόρασε το 1989, σύμφωνα με τον οίκο Christie’s.

Ο Nishino το έστειλε προς πώληση στον οίκο Philip Weiss Auctions το 2012. Η πρόσφατη πώληση ανατέθηκε στον Christie's από την Tracks Ltd., UK, εταιρεία που διαθέτει αναμνηστικά των Beatles.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

