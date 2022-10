Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η τραγουδίστρια της κάντρι Τζόντι Μίλερ 

Η Μίλερ ήταν από τις πρωτοπόρες γυναίκες τραγουδίστριες διαφορετικών ειδών μουσική

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια της κάντρι, Τζόντι Μίλερ. Η διάσημη τραγουδίστρια πέθανε στο σπίτι της στο Μπλάνσαρντ της Οκλαχόμα, από επιπλοκές της νόσου του Πάρκινσον.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Μίλερ ήρθε το 1964 με το τραγούδι της «He Walks Like a Man» και ακολούθησε το «Queen of the House», το οποίο της χάρισε βραβείο Grammy στην κατηγορία Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας το 1966.

Η Μίλερ ήταν από τις πρωτοπόρες γυναίκες τραγουδίστριες διαφορετικών ειδών μουσικής, πέρασε από την ποπ/φολκ ετη σφαίρα της κάντρι μουσικής και άνοιξε τον δρόμο στις Λίντα Ρόντσταντ, Αν Μάρεϊ και πολλές άλλες.

«Η Τζόντι Μίλλερ είχε αυτή την έμφυτη, θεόσταλτη ικανότητα να ερμηνεύει και να επικοινωνεί με τους πιο όμορφους τόνους και διακυμάνασεις» ανέφερε η επί σειρά ετών εκπρόσωπος της Μίλερ, Τζένιφερ ΜακΜάλλεν, σε δήλωσή της. «Το έκανε να φαίνεται και να ακούγεται τόσο εύκολο που μερικές φορές χρειάζεσαι χρόνο για να συνειδητοποιήσεις το μεγαλείο αυτού που ακούς. Αλλά ήταν εξίσου αυθεντική και εξαιρετική στη ζωή της, όπως ήταν στη σκηνή και στους δίσκους» πρόσθεσε.

Η Μίλερ αποσύρθηκε από τις περιοδείες τη δεκαετία του 1980 και πήγε να ζήσει με τον σύζυγό της, Μόντι Μπρουκς, σε ράντσο αλόγων στο Μπλάνσαρντ. Εκεί ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της ως τραγουδίστρια της γκόσπελ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

