Πέθανε η ηθοποιός Καλή Καλό

Απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών η ηθοποιός Καλή Καλό, όπως γνωστοποίησε νωρίτερα σήμερα ο, βουλευτής και πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας.

Σε ανάρτησή του στα social media ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε:

«Έφυγε πριν λίγο, από κοντά μας, σήμερα που είναι η μέρα της γυναίκας, η υπέροχη Καλή Καλό η πρωταγωνίστρια της επιθεώρησης των δεκαετιών 40 50 60 με την τόσο πολυτάραχη ζωή σημαδεμένη από συγκλονιστικά γεγονότα όπως η ίδια αναφέρει στην αυτοβιογραφία της “όσα πήρε ο άνεμος”,με κοινωνικούς αγώνες, με έντονη συνδικαλιστική δράση στο σωματείο των ηθοποιών και στο ΤΑΣΕΗ.. Το τελευταίο δεκάμηνο με ενέργειες του ΤΑΣΕΗ κι εμού προσωπικά που με τίμησε με την φιλία της μεταφέρθηκε στο γηροκομείο Αθηνών όπου όλο το προσωπικό την περιποιήθηκε από την πρώτη στιγμή με πολλή αγάπη και φροντίδα και για αυτό τους ευχαριστούμε θερμά μέσα από την καρδιά μας για όλο το κοινωνικό έργο που επιτελούν με τόση ευθύνη.. Καλό ταξίδι γλυκιά, Καλή μου…».

Ποια ήταν η Καλή Καλό

Η Καλή Καλό γεννήθηκε στην Αθήνα και το πραγματικό της όνομα ήταν Καλλιόπη Δαμβέργη.

Είχε καταγωγή από το Ρέθυμνο.

Μητέρα της ήταν η Χρύσα, κόρη του στρατηγού Γ. Καλοχριστιανάκη, υπασπιστή του Βενιζέλου, επίσης ηθοποιός και μια χειραφετημένη για την εποχή γυναίκα.

Πατέρας της ήταν ο Νίκος Δαμβέργης, της οικογένειας των φαρμακοβιομηχάνων.

Η πρώτη παρουσία της Καλής σε θεατρική παράσταση ήταν σε ηλικία μόλις τριών ετών, στη Δασκαλίτσα του Ντάριο Νικκοντέμι, μετά από απόφαση της Μαρίκας Κοτοπούλη, στο θέατρο της οποίας έπαιζε η μητέρα της.

Ο πρώτος πραγματικός της ρόλος όμως ήταν σε ηλικία 5 ετών, ειδικά γραμμένος για αυτή από τον Σπύρο Μελά στο έργο του Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται, όπου σημείωσε μεγάλη επιτυχία παίζοντας δίπλα στον Βασίλη Λογοθετίδη και στο ζεύγος Μουσούρη στο θέατρο «Αλίκη».

Τόση ήταν η επιτυχία, ώστε ο Αττίκ έστειλε τον διευθυντή της «Μάντρας» του, Χρ. Δημητρόπουλο, να ζητήσει από τη μητέρα της συνεργασία. Και όταν αυτή έδωσε τη συγκατάθεσή της, εκείνος έγραψε της «Μπέμπας» τραγούδια και παρλάτες, τη δίδαξε ηθοποιία, της έδωσε το ψευδώνυμο «Καλή Καλό» και την εμφάνισε σε παραστάσεις του.

Παράλληλα, μαθήτευε επί πολλά χρόνια στη σχολή κλασικού μπαλέτου του Βασιλικού (σήμερα Εθνικού) Θεάτρου και άλλες. Σχηματιζόταν έτσι μια εικόνα της ως παιδιού-θαύματος, κάτι σαν τη Σίρλεϊ Τεμπλ της Ελλάδας, ωστόσο το διαζύγιο της μητέρας της και ο πόλεμος με την Κατοχή διέκοψαν αυτή την εξέλιξη, καθώς μητέρα και κόρη άρχισαν να περιοδεύουν με «μπουλούκια» στην επαρχία για την επιβίωσή τους.

Η μεταπολεμική ένταξή της στο ΚΚΕ οδήγησε στη σύλληψή της το 1947 από το θέατρο, ενώ εμφανιζόταν στην επιθεώρηση «Το παρδαλό κατσίκι», και στον εκτοπισμό της επί εξάμηνο στην Ικαρία.

Μετά την επιστροφή από την εξορία, που συμπίπτει με την ενηλικίωσή της, η Καλή Καλό δημιούργησε τον δικό της θίασο (1950) και ερμήνευσε ρόλους σε όλα τα είδη του θεάτρου, δηλαδή βαριετέ, επιθεώρηση, οπερέτα, ελεύθερο θέατρο, και πρόζα.

Συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με τους Μινωτή, Κυβέλη, Μιράντα Μυράτ, Κατράκη, Τραϊφόρο, Χριστόφορο Νέζερ, Αυλωνίτη, Μαυρέα, Κοκκίνη, Σταυρίδη, Καλουτά, Ρένα Ντορ και Ρένα Βλαχοπούλου. Επίσης πρωταγωνίστησε στο Εθνικό Θέατρο και στο ΚΘΒΕ, παίζοντας έργα των Μπρεχτ, Πιραντέλλο και άλλων.

Το γεγονός ωστόσο ότι δεν την ενδιέφερε ο κινηματογράφος, κι έτσι έπαιξε μόνο σε 4 κινηματογραφικές ταινίες, συνετέλεσε στο να είναι σχεδόν άγνωστη στις νεότερες γενεές.

Στο τέλος της σταδιοδρομίας της εμφανίσθηκε και σε λίγες τηλεοπτικές σειρές. Εκτός από τη θεατρική της σταδιοδρομία, η Καλό έμαθε μόνη της ξένες γλώσσες και ακολούθησε πανεπιστημιακές σπουδές στην παιδοψυχολογία στη Λωζάνη, και πιο συγκεκριμένα στα συστήματα των Μοντεσσόρι, Ντεκρολύ και Πεσταλότσι. Είναι, μάλιστα, δημιουργός των «Πρότυπων Εκπαιδευτηρίων Καλής Δαμβέργη».

Το ΚΚΕ αποχαιρετά με θλίψη την σπουδαία πρωταγωνίστρια του θεάτρου

Το ΚΚΕ αποχαιρετά με θλίψη την Καλή Καλό, «μια σπουδαία πρωταγωνίστρια του θεάτρου που κυριολεκτικά γεννήθηκε μέσα σε αυτό».

«Η Καλλιόπη Δαμβέργη, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, μέχρι τη στιγμή που ο σπουδαίος Αττίκ την "βάφτισε" με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Καλή Καλό, έζησε μια πολυτάραχη ζωή, με έντονη δράση και συμμετοχή στους κοινωνικούς-πολιτικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες. Την διέκρινε, επίσης, το ανήσυχο πνεύμα της, η δημιουργικότητα και η φιλομάθεια.

Η μεταπολεμική ένταξή της στο ΚΚΕ οδήγησε στη σύλληψή της το 1947 και στον εκτοπισμό της. Στη συνέχεια, η Καλή Καλό, έχοντας δημιουργήσει τον δικό της θίασο, ερμήνευσε ρόλους σε όλα τα είδη του ελληνικού και διεθνούς θεατρικού ρεπερτορίου, ενώ στην πορεία της στο θεατρικό "σανίδι" συνεργάστηκε με μεγάλους σκηνοθέτες και ηθοποιούς» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια και τους οικείους της.

Πηγή: skai.gr

