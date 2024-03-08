Akira Toriyama: Πέθανε ο δημιουργός του μάνγκα «Dragon Ball» σε ηλικία 68 ετών

Ο Ιάπωνας δημιουργός κόμικς μάνγκα, Ακίρα Τοριγιάμα, γνωστός για πολύ δημοφιλή κόμικς όπως τα «Dragon Ball» και «Dr. Slump», πέθανε την 1η Μαρτίου, σε ηλικία 68 ετών, από οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα, ανακοίνωσε σήμερα ο εκδοτικός οίκος του, ο Shueisha.

Το «Dragon Ball», το οποίο έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του το 1984 στο περιοδικό κόμικς Weekly Shonen Jump, μεταφέρθηκε αργότερα σε ταινίες, βιντεοπαιγνίδια και τηλεοπτικές σειρές, που έκαναν πολλές πωλήσεις σε περισσότερες από 80 χώρες.

Ο Τοριγιάμα ήταν επίσης γνωστός ως σχεδιαστής χαρακτήρων και τεράτων στην πολύ επιτυχημένη σειρά του παιγνιδιού ρόλων «Dragon Quest».

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον Ακίρα Τοριγιάμα για το δώρο που άφησε σ' αυτή τη γη. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα κόσμο χωρίς το Dragon Ball», έγραψε θαυμαστής του στον επίσημο ιστότοπο του «Dragon Ball».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

