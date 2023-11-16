Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας: Βιβλία που θα αλλάξουν τον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο

Από το 2002, με πρωτοβουλία της UNESCO, κάθε τρίτη Πέμπτη του Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στη Φιλοσοφία, η οποία αποτελεί αποδεδειγμένα έναν από τους χρησιμότερους αρωγούς για να παρατηρήσουμε και να ερμηνεύσουμε τον κόσμο, αλλά και να αναπτύξουμε την προσωπική μας κρίση.

Η ιστορία της Φιλοσοφίας ξεκίνησε στην Ελλάδα του 6ου αιώνα και έκτοτε, εκατοντάδες άνθρωποι της διανόησης έχουν διατυπώσει ανά τις χιλιετίες τις ιδέες τους για κρίσιμες πτυχές της καθημερινότητας που απασχολούν την ανθρωπότητα στο σύνολό της, ιδέες που στην πλειοψηφία τους μέχρι και σήμερα αναγνωρίζονται και εφαρμόζονται στη σκέψη μας.

Εξάλλου, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί το γεγονός πως η επαφή με τη Φιλοσοφία μάς βοηθά να περιηγηθούμε σε νέα μονοπάτια σκέψης, ενώ ταυτόχρονα φωτίζει όλες τις υπάρχουσες οπτικές θέασης του κόσμου, διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο τους ορίζοντές μας. Και ποιος θα ήταν βέβαια ο καλύτερος τρόπος να γνωρίσουμε τις αρχές και τις διαχρονικές αξίες της Φιλοσοφίας, από τη σύγχρονη λογοτεχνία;

Με αφορμή, λοιπόν, την Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας, που τιμάται για το 2023 σήμερα, 7 αγαπημένοι εκδοτικοί οίκοι μάς πρότειναν 11 βιβλία που εξερευνούν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο επίκαιρα φιλοσοφικά ζητήματα που μας απασχολούν όλους, και αναμφίβολα αξίζουν μία θέση στη βιβλιοθήκη όλων!

Κάθε μέρα με τους Στωικούς – Ryan Holiday και Stephen Hanselman

Μια βιωματική προσέγγιση της φιλοσοφίας θεωρούν οι εκδόσεις Μεταίχμιο ως το ιδανικό βιβλίο που πρέπει να αρχίσουμε να διαβάζουμε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Φιλοσοφίας. Με τίτλο «Κάθε μέρα με τους Στωικούς» και περιεχόμενο 365+1 στοχασμούς για τη σοφία, την επιμονή και την τέχνη της ζωής, βασισμένους στο έργο και τις χαρακτηριστικές αρχές των Στωικών φιλοσόφων, το βιβλίο αυτό προσφέρει κάθε μέρα στους αναγνώστες του και από έναν διαφορετικό στωικό απόφθεγμα.

Πέρα από την παράθεση βασικών στοχασμών της στωικής φιλοσοφίας όμως, οι Ryan Holiday και Stephen Hanselman, με τις ιστορίες που συνοδεύουν κάθε φορά τα καθημερινά αποσπάσματα, απαντούν σε πολύ σημαντικά ερωτήματα που μας απασχολούν όλους, σχετικά με την πραγματική ευτυχία, το άγχος και γενικότερα τη νοηματοδότηση της ζωής, και προσπαθούν να μας βοηθήσουν να βρούμε τη γαλήνη, την αυτοεκτίμηση και την αντοχή που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε καλύτερα.

