Νικόλ Σαραβάκου: «Βόλτα στην πόλη»- Live παρουσίαση δίσκου

Η νεαρή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Νικόλ Σαραβάκου παρουσιάζει την «Βόλτα στην πόλη», τον δεύτερο προσωπικό της δίσκο, που περιλαμβάνει 10 τραγούδια τα οποία έχει γράψει η ίδια εξ'ολοκλήρου, με συμμετοχή του Φοίβου Δεληβοριά στο ένα από αυτά.

Μας παίρνει μαζί της για μια μουσική βόλτα, γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και τις προσωπικές της εξομολογήσεις.

Η Νικόλ Σαραβάκου μετράει ήδη πολλές sold out εμφανίσεις σε μουσικές σκηνές, συμμετοχές σε φεστιβάλ, και πολλές σημαντικές συνεργασίες όπως αυτές με τον Γιώργο Νταλάρα, τον Φοίβο Δεληβοριά, τον Μανώλη Λιδάκη, τον Δημήτρη Μπάση κ.α.

Με όχημα το συναίσθημα και την ξεχωριστή της χροιά παρουσιάζει τα νέα τραγούδια της, τις δικές της αστικές ιστορίες, και τα δένει με τα τραγούδια που αγαπάει και διάλεξε από το δικό της ρεπερτόριο αλλά και από τα ρεπερτόρια αγαπημένων τραγουδοποιών. Βάζει την δική της μοναδική σφραγίδα σε αγαπημένα τραγούδια των Τσιτσάνη, Κραουνάκη, Παπακωνσταντίνου, Πασχαλίδη, Λειβαδά αλλά και Δεληβοριά.

Μια παράσταση ψυχαγωγική με αρκετή συγκίνηση αλλά παραπάνω κέφι και χιούμορ.

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Παίζουν μαζί της οι μουσικοί:

Βασίλης Θεοδωράκογλου: πλήκτρα, ενορχηστρώσεις

Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος: ηλεκτρική κιθάρα

Δημήτρης Μπουρνής: βιολί

Μάκης Αλεφραγκής: τύμπανα

Γιάννης Γρηγορίου: μπάσο

Επιμέλεια προγράμματος: Νικόλ Σαραβάκου

