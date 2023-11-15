Στα προ πανδημίας επίπεδα η επισκεψιμότητα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Με 86.000 θεατές και επισκέπτες στη διάρκειά του, το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, άγγιξε τα επίπεδα επισκεψιμότητας που σημείωσε το 2019 με το 60ό Φεστιβάλ, την περίοδο δηλαδή προ πανδημίας.

Από τις 2 έως τις 12 Νοεμβρίου, το 64ο Φεστιβάλ φιλοξένησε πρεμιέρες, συζητήσεις και masterclasses, ενώ υποδέχτηκε σημαντικές προσωπικότητες του σινεμά και της διανόησης, όπως η Μόνικα Μπελούτσι, ο Αλεξάντερ Πέιν, ο Τζέρεμι Ποντέσουα, ο Μαρκ Μαζάουερ, ο Νίκος Περάκης και ο Φόλκερ Σλέντορφ, ενώ είχε τη χαρά να έχει ως ambassador της Αγοράς, την Χάρις Αλεξίου.

Συνολικά προβλήθηκαν 270 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους.

Σε φυσικούς χώρους πραγματοποιήθηκαν 291 προβολές, ενώ στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ προβλήθηκαν 77 ταινίες, τις οποίες παρακολούθησαν 7.700 θεατές.

Στο πλαίσιο των αναπτυξιακών δράσεων της Αγοράς πραγματοποιήθηκαν 570 συναντήσεις ανάμεσα σε 639 επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο οι διεργασίες αυτές να μετουσιωθούν σε νέα πρότζεκτ, σενάρια και ταινίες.

Τα πέντε -ανοιχτά στο κοινό- masterclasses που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του αφιερώματος στο Storytelling, προσέλκυσαν κόσμο που γέμισε τις αίθουσες, ενώ τα παρακολούθησε ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός φοιτητών και ατόμων νεαρής ηλικίας. Συζητήθηκαν ακόμα θέματα όπως η εξέλιξη, οι προκλήσεις και το μέλλον της αναπαράστασης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, πραγματοποιήθηκε επίσης ημερίδα αφιερωμένη στο έργο του Νίκου Περάκη από το Εργαστήριο Μελέτης Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (ΕΜΕΚΤ) του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ. Παράλληλα, η Αγορά του 64ου ΦΚΘ διοργάνωσε δέκα Agora Talks που απευθύνθηκαν στους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου.

Στις δύο μεγάλες εκθέσεις του Φεστιβάλ «Φ ΝΤΑΣΜ ΤΑ» και «Τάκης Κανελλόπουλος: Ονειρεύομαι μια εκδρομή», περιηγήθηκαν περισσότεροι από 7.000 επισκέπτες, ενώ η έκθεση για τον Τάκη Κανελλόπουλο θα συνεχιστεί έως τα τέλη Νοεμβρίου, στο Δυτικό Φυλάκιο Εισόδου της Πύλης 1 του Λιμανιού.

Στο πλαίσιο του τμήματος Immersive, 1.000 επισκέπτες βίωσαν τη διαδραστική εγκατάσταση επαυξημένης πραγματικότητας RED|WHITE της Medea Electronique, ενώ πραγματοποιήθηκαν 780 προβολές των ταινιών εικονικής πραγματικότητας που διαγωνίζονταν για τον Χρυσό Αλέξανδρο Immersive.

Το επόμενο …φεστιβαλικό ραντεβού ορίστηκε για το διάστημα από τις 7 έως τις 17 Μαρτίου 2024, με το 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

