Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Πρόγραμμα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Ιανουαρίου - Μαρτίου 2024

Δυναμική έναρξη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το 2024, με τον κύκλο «Μεγάλοι Ερμηνευτές» και το ρεσιτάλ του πολυβραβευμένου βιρτουόζου του πιάνου Συπριέν Κατσαρής (13/1/2024). Ακολουθούν στις 11/2/2024 δύο καταξιωμένοι Γάλλοι μουσικοί: ο βιολονίστας Ρενώ Καπυσόν και ο πιανίστας Γκιγιώμ Μπελλόμ.

Το πρώτο τρίμηνο του 2024, κορυφαίοι ερμηνευτές συμπράττουν με φημισμένες ορχήστρες, υπό τη διεύθυνση διάσημων αρχιμουσικών, στο πλαίσιο του κύκλου «Μεγάλες Ορχήστρες - Μεγάλοι Σολίστ». Στις 25/1/2024 ο διαπρεπής αρχιμουσικός και πιανίστας Σερ Αντράς Σιφ εμφανίζεται στο Μέγαρο με την Cappella Andrea Barca, το σύνολο που ίδρυσε το 1999, ενώ τον Φεβρουάριο (23/2/2024) η ελληνικής καταγωγής Αμερικανίδα μαέστρος Καρίνα Κανελλάκης διευθύνει την ιστορική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου με σολίστ τον Γερμανό δεξιοτέχνη βιολονίστα Κρίστιαν Τέτσλαφ. Τους διαδέχεται στις 12 και 13/3/2024 η περίφημη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας που, υπό τον Φινλανδό Μίκκο Φρανκ, θα παρουσιάσει δύο διαφορετικά προγράμματα, συμπράττοντας με δύο εξαίρετους μουσικούς με σημαντική διεθνή καριέρα: τον πιανίστα Ζαν-Υβ Τιμπωντέ (12/3/2024) και τη βιολονίστα Βίλντε Φρανγκ (12/3/2024).

Τον επόμενο Μάρτιο (28/3/24), η Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου, ερμηνεύει σε όργανα εποχής την Πρώτη και την Έβδομη συμφωνία του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.

Όπως και την προηγούμενη σεζόν, το τελευταίο σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου (27 και 28/1/2024) φιλοξενείται στο Μέγαρο το διήμερο Piano Days, η μεγάλη γιορτή του πιάνου, που δίνει τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να παρακολουθήσουν συναυλίες με κλασικές αλλά και τζαζ επιρροές, δράσεις για παιδιά και ρεσιτάλ ανερχόμενων μουσικών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει το "Steinway SPIRIO | r", ένα τεχνολογικό θαύμα από τον κορυφαίο κατασκευαστή πιάνων στον κόσμο. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι σολίστ Στέφανο Μπολλάνι, Χρίστος Παπαγεωργίου και Αναστάσιος Πάππας, το πιανιστικό ντούο Φερχάν και Φερζάν Εντέρ και ο δεξιοτέχνης των κρουστών Δημήτρης Δεσύλλας. Επίσης, την πρώτη βραδιά του διημέρου ανεβαίνει στο Μέγαρο η μουσική παράσταση «Chaplin Pianissimo», στην οποία ο Γιουτζήν Τσάπλιν, γιoς του μεγάλου κωμικού Τσάρλι Τσάπλιν, αφηγείται τη ζωή του πατέρα του, πλαισιωμένος από δύο διακεκριμένους πιανίστες. Ακόμη, στο πλαίσιο των Piano Days, ο επιφανής ακαδημαϊκός Στάθης Καλύβας παρουσιάζει έναν νέο κύκλο συζητήσεων με θέμα την καινοτομία.

Τον Φεβρουάριο (1/2/2024), κάνει πρεμιέρα στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη το μουσικό θέαμα «Περσεφόνη» που έγραψε ο γνωστός συνθέτης Δημήτρης Μαραγκόπουλος, ο οποίος χαρακτηρίζει τη νέα του δημιουργία ως «ένα ταξίδι στα σύνορα της νέας όπερας, της cinematic opera και του θεάτρου». Το έργο σκηνοθέτησε η Έλλη Παπακωνσταντίνου (σύλληψη- λιμπρέτο).

Με τζαζ διάθεση επιστρέφει στο Μέγαρο στις 14/2/2024 ο Χριστόφορος Σταμπόγλης. Ο φημισμένος Έλληνας βαθύφωνος αφήνει για λίγο στην άκρη τους μεγάλους οπερατικούς ρόλους και γιορτάζει μαζί μας τον 'Αγιο Βαλεντίνο ερμηνεύοντας μερικά από τα πιο όμορφα τραγούδια του σπουδαίου Κόουλ Πόρτερ. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ διευθύνει ο καταξιωμένος αρχιμουσικός Μίλτος Λογιάδης.

Από τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό Ιανουαρίου - Μαρτίου 2024 ξεχωρίζει επίσης το διήμερο των «Rising Stars» που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής (European Concert Hall Organisation - ΕCHO). Στις 9 και 10/3/2024, το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει προικισμένους νεαρούς καλλιτέχνες με εντυπωσιακή διεθνή πορεία: τον φαγκοτίστα Μάτις Στηρ (9/3/2024), το Κουαρτέτο Sonoro (9/3/2024), τον σολίστ της ακουστικής και ηλεκτρικής κιθάρας Σων Σίμπε (10/3/2024) και τον οργανίστα Σεμπάστιαν Χάιντλ (10/3/2024).

Η προπώληση για τις εκδηλώσεις Ιανουαρίου - Μαρτίου 2024 έχει αρχίσει. Δείτε το πρόγραμμα αναλυτικά στο http://www.megaron.gr.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.