Ο Γιάννης Οικονόμου θα είναι κεντρικός ομιλητής στην παρουσίαση του βιβλίου «Ο συντηρητισμός στην Ελλάδα», στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιανουαρίου και ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.
Πρόκειται για το βιβλίο που επιμελήθηκαν οι Άγγελος Χρυσόγελος, Ιωάννης Σ. Λάμπρου, Λεωνίδας Σταματελόπουλος.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν επίσης ο Καθηγητής Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Στείρης, και ο Διευθυντής του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτερισμού Ελληνικού της Ακαδημίας Αθηνών, Σωτήρης Ρίζας.
