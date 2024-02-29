Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών από Απρίλη μέχρι Ιούνη

Καινούργιους αλλά και καθιερωμένους κύκλους εκδηλώσεων, λαμπρούς σολίστ της νέας γενιάς, αλλά και καταξιωμένους καλλιτέχνες, διεθνούς φήμης σύνολα και σχήματα μουσικής δωματίου, κορυφαίους μαέστρους παγκόσμιας ακτινοβολίας και διάσημες χορευτικές ομάδες συνδυάζει ο καλλιτεχνικός προγραμματισμός του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, το τελευταίο τρίμηνο της σεζόν 2023-2024.

Το Φεστιβάλ της 'Ανοιξης επιστρέφει τον Απρίλιο (8-20/4) στο Μέγαρο, με μεγάλα ονόματα της διεθνούς μουσικής και χορευτικής σκηνής να δίνουν το «παρών»: το Κουαρτέτο Εγχόρδων της Σκάλας του Μιλάνου και ο βιρτουόζος πιανίστας 'Αλασνταιρ Μπήτσον (8/4), ο οργανίστας Βίνφρηντ Μπαίνιγκ (9/4), το Batsheva Ensemble (12-14/4), η βιολονίστα Ζανίν Γιάνσεν και ο πιανίστας Ντενίς Καζούχιν (16/4) καθώς και η Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης υπό τον Constantinos Karydis (20/4).

Τον Απρίλιο εξάλλου, παρουσιάζεται εκ νέου στη σκηνή της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη ένα από τα πιο πολυσυζητημένα καλλιτεχνικά γεγονότα της περσινής χρονιάς, το «INK» του Δημήτρη Παπαϊωάννου, μόνο για πέντε παραστάσεις που έχουν ήδη γίνει sold out (22-26/4). Τον ίδιο μήνα (27-28/4), διοργανώνεται για πρώτη φορά στο Μέγαρο «Το Σαββατοκύριακο των πνευστών», που δίνει τη σπάνια ευκαιρία στο κοινό να ακούσει, μέσα σε ένα διήμερο, γνωστά και λιγότερο γνωστά χάλκινα και ξύλινα πνευστά: αυλό του Πανός, φλάουτο, τρομπέτα, όμποε, φαγκότο, τούμπα. Συμμετέχουν οι σολίστ: Ματτάις Κούνε, Νίκος Νικόπουλος, Ζιμόν Χαίφελε, Γιάννης Οικονόμου, Αλέξανδρος Οικονόμου, Όυστεν Μπόντσβικ.

Επίσης τον Απρίλιο (30/4), σπουδαίοι σολίστ ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών για να παρουσιάσουν στο Μέγαρο, στο πλαίσιο του κύκλου Adagio, τα «Κατά Ματθαίον Πάθη», το ανυπέρβλητο αριστούργημα του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, σε μια ημισκηνοθετημένη εκδοχή με κίνηση (συμπαραγωγή: ΚΟΑ ‒ Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).

Τον Μάιο, ο επιτυχημένος κύκλος «Έλληνες σολίστ» υποδέχεται στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος τους πιανίστες Ντόρα Μπακοπούλου και Αχιλλέα Γουάστωρ (15/5) καθώς και τους Τιμόθεο Γαβριηλίδη-Πέτριν (βιολοντσέλο) και Βασίλη Βαρβαρέσο (πιάνο) (22/5).

Στις 20 και 21/5 ο σταρ του πόντιουμ Θεόδωρος Κουρεντζής και η Ορχήστρα Utopia, που ο ίδιος δημιούργησε πριν από δύο χρόνια, ερμηνεύουν την Ενάτη συμφωνία του Μπρούκνερ στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. Μία εβδομάδα αργότερα (28.05), η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων ‒ Ορχήστρα Νέων in Residence του Μεγάρου συμπράττει με τον διακεκριμένο μαέστρο και σολίστ του βιολιού και της βιόλας Μάικλ Μπάρενμποϊμ. Tον Μάιο, έχει ακόμη προγραμματιστεί η δεύτερη συνάντηση της νέας σειράς εκδηλώσεων «Ρηξικέλευθο», με εμπνευστή τον Στάθη Καλύβα, η οποία εστιάζει στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα (31/5).

Η καλλιτεχνική περίοδος 2023-2024 κλείνει με ένα από τα σπουδαιότερα αριστουργήματα του παγκόσμιου δραματολογίου, το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ (16-20/5), σε μια σύγχρονη εκδοχή, με τη συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων καλλιτεχνών, που μεταφέρει τη δράση στα σημερινά Βαλκάνια, όπου δύο οικογένειες, οι Έλληνες Καπουλέτοι και οι Τούρκοι Μοντέγοι, ζουν μαζί, δυστυχώς όχι πάντα ειρηνικά. Το σαιξπηρικό κείμενο μετέφρασε στα ελληνικά ο Γιώργος Μπλάνας, και στα τουρκικά ο Özdemir Nutku. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Λευτέρης Γιοβανίδης. Παίζουν οι ηθοποιοί: Ρούλα Πατεράκη, Καλλιόπη Χάσκα, Alp Ünsal, Eray Eserol, Νίκος Καραθάνος, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Σπύρος Μαραγκουδάκης, Şevki Çepa, Efe Akercan, Νίκος Κωνσταντόπουλος, Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος (συμπαραγωγή: Κρατικό Θέατρο της Τουρκίας ‒ Λυκόφως Γ. Λυκιαρδόπουλος ‒ Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).

Επίσης, για μία ακόμη σεζόν, το Μέγαρο δίνει βήμα στους νεαρούς σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών, οι οποίοι παρουσιάζουν στις 7 και 8/6, στο Υποσκήνιο Β΄ της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη, τις «Τρεις αδερφές» του 'Αντον Τσέχοφ, σε μετάφραση Αλέξανδρου Ίσαρη-Γιώργου Δεπάστα και σε διδασκαλία-σκηνοθεσία Θοδωρή Αμπαζή. Η δραματουργία, η σκηνογραφία, η μουσική επιμέλεια και η πρωτότυπη μουσική είναι της Ομάδας Τελειόφοιτων της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.megaron.gr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.