Σε νέο φωτισμό ανάδειξης του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο, προχωρά το Υπουργείο Πολιτισμού μετά την ομόφωνα θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου επί της σχετικής μελέτης. Στόχος είναι η ανάδειξη του μνημείου και του άμεσου περιβάλλοντός του, χωρίς παρεμβάσεις και αλλοιώσεις του χαρακτήρα του, αλλά και με τρόπο που να καθιστά άμεσα αντιληπτό τον όγκο και τη γεωμετρία του από κάθε σημείο θέασης. ​

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Είκοσι χρόνια μετά την εγκατάσταση του υφιστάμενου φωτισμού του Ναού του Ποσειδώνα, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων, η φυσική φθορά του χρόνου, οι αστοχίες και οι αλλοιώσεις στα φωτιστικά σώματα, με αποτέλεσμα την αλλοίωση του φωτισμού, επιβάλλουν την εγκατάσταση ενός σύγχρονου φωτιστικού συστήματος. Ο, δωρικού ρυθμού, Ναός του Ποσειδώνα αποτελώντας τοπόσημο και μείζονα τουριστικό προορισμό, λόγω της θέσης του στην άκρη του Αργοσαρωνικού κόλπου, φαίνεται από πολλές και διαφορετικές θαλάσσιες ζεύξεις. Ο νέος φωτισμός έχει ως στόχο να αναδείξει τον όγκο, την πλαστικότητα, και τη γεωμετρία του μνημείου, από κάθε πιθανό σημείο θέασης και απόστασης, με παράλληλη αποφυγή της φωτορύπανσης. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, προσφέροντας σημαντική οικονομία στην ενέργεια. Συγχρόνως, εξασφαλίζουν ποιότητα και διάρκεια στον χρόνο. Το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο της πολιτικής μας για την ενίσχυση των παρεχομένων υπηρεσιών, μετά τη συνολική ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, σε συνδυασμό με τις εργασίες που εκτελούνται στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και με το νέο φωτισμό ανάδειξης που ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, παραδίδει αναβαθμισμένο τον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου, στους Έλληνες και στους ξένους επισκέπτες, απόλυτα λειτουργικό, περισσότερο ελκυστικό και προσβάσιμο. Ευχαριστώ θερμά την εταιρεία Mytilineos και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Ευάγγελο Μυτιληναίο για την γενναιόδωρη χορηγία του εκπόνησης της μελέτης και της υλοποίησης του έργου». ​

Ο Ναός του Ποσειδώνα οικοδομήθηκε από τοπικό μάρμαρο της Αγριλέζας πάνω στα ερείπια αρχαϊκού ναού από πωρόλιθο, γύρω στο 444 – 440 π.Χ. Η είσοδος στο φρούριο του ακρωτηρίου του Σουνίου, γινόταν από την προσιτή, από το λιμάνι πύλη, στο βορειοδυτικό τμήμα του τείχους. Το υψηλότερο σημείο του φρουρίου καταλαμβάνει το τέμενος του Ποσειδώνος, το οποίο ορίζεται με κτιστό περίβολο. Η μελέτη φωτισμού ανάδειξης του ιερού προβλέπεται να εκπονηθεί σε δύο φάσεις. Καθεμία, σε επίπεδο προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής. Η α' φάση περιλαμβάνει το τέμενος του Ποσειδώνα, το οποίο ορίζεται με κτιστό περίβολο, και περιλαμβάνει τον Ναό στο νότιο τμήμα του και στη βορειοδυτική πλευρά του τεμένους τη μεγάλη και τη μικρότερη στοά. Η β' φάση περιλαμβάνει τα τείχη του φρουρίου που εκτείνονται στη βόρεια και ανατολική πλευρά, καθώς και τα λείψανα του οικισμού, με κύριο χαρακτηριστικό την κεντρική οδό που ανηφορίζει από δυτικά προς ανατολικά, και του νεώσοικου.

Η α' φάση και περιλαμβάνει τις εξής επεμβάσεις:

Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου του Ναού.

Προσομοίωση του φωτισμού – φωτομετρική απεικόνιση, μέσω του φωτομετρικού μοντέλου.

Αποτύπωση και εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Προμελέτη φωτισμού – σχέδια (κάτοψη Ναού και ευρύτερης περιοχής).

Προμελέτη νέας Η/Μ εγκατάστασης που θα καλύπτει τις ανάγκες φωτισμού του Ναού.

Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων φωτιστικών σωμάτων.

Πρόταση διαχείρισης και ελέγχου του φωτισμού.

Για την α' φάση προτείνεται η τοποθέτηση 31 προβολέων αντί των υφιστάμενων 12, όχι μόνο βόρεια και νότια του Ναού, αλλά και έξω από το ιερό, κατά μήκος του περιβόλου του, καθώς και κατά μήκος της εσωτερικής όψης του τείχους, που ορίζει το ιερό από τα ανατολικά του. Για την επίτευξη του στόχου, τη σωστή ανάδειξη των δομικών υλικών του μνημείου μέσω υψηλής ποιότητας φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED, μεγάλης απόδοσης και διάρκειας ζωής και υψηλής χρωματικής απόδοσης. Επιδιώκονται, επίσης, ο τονισμός της τρίτης διάστασης, μέσω της διαφοροποίησης των εντάσεων και της απόχρωσης του λευκού φωτός, μεταξύ των εξωτερικών και εσωτερικών μερών του μνημείου, ώστε να αναδειχθούν και να είναι διακριτά τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία και να είναι αντιληπτή η αναγλυφότητα, το βάθος και η πλαστικότητά τους, καθώς και η αποφυγή φωτορύπανσης με τη χρήση εξειδικευμένων φακών στόχευσης στο μνημείο.

Σημαντική μέριμνα της μελέτης δόθηκε στην οπτική αντίληψη κατά τη διάρκεια της ημέρας και τις ώρες επίσκεψης του αρχαιολογικού χώρου, τέτοια ώστε όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης και των φωτιστικών σωμάτων, να μην αποτελούν εμπόδιο στην περιήγηση των επισκεπτών, ούτε να επιφέρουν οπτική όχληση. Οι θέσεις των φωτιστικών σωμάτων, καθώς και όλες οι οδεύσεις καλωδιώσεων και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, μελετήθηκαν σε κατάλληλα σημεία για την απρόσκοπτη λειτουργία του χώρου. Η εγκατάσταση στηρίζεται στην υπάρχουσα καλωδιακή υποδομή, με προσθήκες καλωδίων για τις θέσεις των νέων φωτιστικών, κατόπιν αξιολόγησης της κατάστασης των υφιστάμενων καλωδίων και των σωληνώσεων.

Τη μελέτη έχει εκπονήσει το γραφείο της Ελευθερίας Ντεκώ και των συνεργατών της, με χορηγία της εταιρείας «Mytilineos-Energy and Metals», σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Υφιστάμενη κατάσταση φωτισμού

