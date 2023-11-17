Ο τρομπετίστας Ηåkan Hardenberger στην πρώτη του εμφάνιση στο Μέγαρο

Κορυφαίος και καινοτόμος σολίστ της τρομπέτας, αναγνωρισμένος παγκοσμίως για τις εκπληκτικές ερμηνείες του σε κλασικές αλλά και σύγχρονες δεξιοτεχνικές συνθέσεις, καθώς και προβεβλημένος μαέστρος, ο Håkan Hardenberger [Χόκαν Χάρντενμπεργκερ] εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Τρίτη 21 Νοεμβρίου στις 8:30 μ.μ., συμπράττοντας με το διακεκριμένο Ergon Ensemble.

Το πρόγραμμα της βραδιάς, στην οποία ο σουηδός καλλιτέχνης αναλαμβάνει διπλό ρόλο σολίστ και αρχιμουσικού, περιλαμβάνει έργα ρεπερτορίου του 20ού και 21ου αιώνα για ορχήστρα δωματίου ή μεγάλο σύνολο και σόλο τρομπέτα, τα οποία υπογράφουν φημισμένοι συνθέτες της εποχής μας, όπως οι Lutosławski [Λουτοσλάφσκι], Takemitsu [Τακεμίτσου], Gruber [Γκρούμπερ], Rabe [Ράμπε], Turnage [Τέρνεϊτζ]. Μάλιστα, κάποιες από τις δημιουργίες που θα ερμηνεύσει ο διάσημος μουσικός και μαέστρος στη συναυλία του στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, έχουν γραφτεί ειδικά για τον ίδιο και θα παρουσιαστούν με αριστοτεχνικό τρόπο σε πανελλήνια πρώτη.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εμφάνισης του Ηåkan Hardenberger με το Ergon Ensemble στο Μέγαρο, διοργανώνεται masterclass τρομπέτας τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου από τις 10:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ. στην Αίθουσα MC2 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.