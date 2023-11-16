Το Cambridge Dictionary επέλεξε την «Παραίσθηση» ως Λέξη της Χρονιάς για το 2023, μια από τις πολλές φετινές ενημερώσεις του βρετανικού λεξικού που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.



Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά αυτά που χρησιμοποιούν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (επίσης μια νέα προσθήκη στο λεξικό), παράγουν πιθανά αποτελέσματα, αλλά συχνά χρησιμοποιούν ψευδείς πληροφορίες και έτσι «παραισθάνονται» με φαινομενικά πιστευτό τρόπο. Ως εκ τούτου, το λεξικό του Κέιμπριτζ έχει ενημερώσει τον ορισμό του για την «παραίσθηση» για να εξηγήσει τη νέα έννοια.

Πέρα από το λήμμα «παραίσθηση», αρκετές προσθήκεςστον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της πληροφορικής, όπως «large language model» (μεγάλο γλωσσικό μοντέλο) και «GenAI» (Γενιά Τεχνητής Νοημοσύνης).Η Γουένταλιν Νίκολς, υπεύθυνη έκδοσης του Λεξικού του Κέιμπριτζ δήλωσε: «Το γεγονός ότι οι AI μπορούν να ‘’παραισθανθούν’’ μας υπενθυμίζει ότι οι άνθρωποιστη χρήση αυτών των εργαλείων. Τα AI είναι φανταστικά στο να επεξεργάζονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων για να εξάγουν συγκεκριμένες πληροφορίες και να τις ενοποιούν. Αλλά όσο πιο πρωτότυπα τους ζητήσετε να είναι, τόσο πιο πιθανό είναι να κάνουν λάθος».«Στην καλύτερή τους κατάσταση, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα [LLMs] μπορούνΗ ανθρώπινη τεχνογνωσία είναι αναμφισβήτητα πιο σημαντική –και περιζήτητη– από ποτέ, για τη δημιουργία των έγκυρων και ενημερωμένων πληροφοριών στις οποίες μπορούν να εκπαιδευτούν τα LLMs».Οι λεξικογράφοι του Cambridge Dictionary είπαν ότι ο νέος ορισμός απεικονίζει μια αυξανόμενη τάση ανθρωπομορφοποίησης της τεχνολογίας AI, χρησιμοποιώντας μεταφορές που μοιάζουν με τον άνθρωπο για να μιλήσουν, να γράψουν και να σκεφτούν μηχανές.Ο Δρ Χένρι Σέλβιν, τεχνικός ηθικής τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, δήλωσε: «Η ευρεία χρήση του όρου ‘’παραισθήσεις’’ για την αναφορά σε λάθη απότου τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε και ‘’ανθρωπομορφοποιούμε’’ την τεχνητή νοημοσύνη. Ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ήταν εδώ και καιρό μαζί μας φυσικά, με τη μορφή φημών, προπαγάνδας ή ‘’ψευδών ειδήσεων’’».Πολλές άλλες λέξεις προκάλεσαν το δημόσιο ενδιαφέρον και αναζητήσεις στον ιστότοπο του Λεξικού του Κέιμπριτζ. Περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων,της παραίσθησης είναι η αισθητηριακή ικανότητα αντίληψης ενός υπαρκτού ερεθίσματος από τον ανθρώπινο εγκέφαλο, το οποίο, ανάλογα με τον τρόπο που οργανώνεται, ερμηνεύεται και γίνεται αντιληπτό από αυτόν,Το αποτέλεσμα των παραισθήσεων ξεκινάει από το ερέθισμα στο νευρωνικό τόξο του εγκεφάλου και καταλήγει στο βίωμα, μετά από διάφορα στάδια επεξεργασίας σε διάφορα μέρη του εγκεφάλου.Οι λεξικογράφοι του Κέιμπριτζ πρόσθεσανστο Λεξικό του Κέιμπριτζ που ήδη περιέχει

