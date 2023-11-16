Ειδική ξενάγηση... με όλες τις έννοιες θα απολαύσουν οι επισκέπτες στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καταλονίας, στη Βαρκελώνη, όπου άνοιξε τις πύλες της η πρώτη αίθουσα για... γυμνιστές.

Πρόκειται για μία νέα προσέγγιση στον μουσειακό τουρισμό, καθώς προβλέπεται 90λεπτη ξενάγηση για γυμνιστές στην έκθεση Bronzes of Riace, ένα πρόγραμμα που φαίνεται να προσελκύει το έντονο ενδιαφέρον, τόσο των επισκεπτών, όσο και του ντόπιου πληθυσμού.

Δείτε το βίντεο της DW:

