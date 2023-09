Νέο ρεκόρ στις δημοπρασίες έργων Τέχνης - Πίνακας Ινδής ζωγράφου πουλήθηκε περίπου 7,44 εκατ. δολάρια

Νέο ρεκόρ καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα με έργο Ινδής ζωγράφου σε δημοπρασία. Ο πίνακας του 1937 "The Story Teller" της Amrita Sher-Gil πωλήθηκε περίπου 7,44 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία του Saffronart στο Νέο Δελχί.

Το έργο απεικονίζει μια ομάδα γυναικών να χαλαρώνει έξω ένα σπίτι και μια φιγούρα κοιτάζει από μια κοντινή πόρτα.

Το προηγούμενο ρεκόρ καταγράφηκε λίγες μέρες νωρίτερα με πίνακα του Syed Haider Raza που πωλήθηκε στην τιμή των 6,2 εκ. δολαρίων.

In a historic moment for Indian art, Amrita Sher-Gil’s iconic work, 'The Story Teller', painted in 1937, has achieved an exceptional milestone.#AmritaSherGil #IndianArt



