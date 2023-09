Μαρόκο: Σοβαρές ζημιές σε μνημεία της UNESCO από τον φονικό σεισμό (φωτογραφίες)

Ποια είναι η ακριβής έκταση των καταστροφών στο Μαρόκο μετά τον σεισμό; Κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει με ακρίβεια, γιατί επικρατεί ασάφεια. Ο αριθμός των νεκρών συνεχώς αυξάνεται, οι ελπίδες για επιζώντες είναι μηδενικές.

Εκτός από τις ανθρώπινες ζημιές καταγράφονται ζημιές και σε κτίρια ιστορικής αξίας. Για παράδειγμα, αρκετά από τα 9 μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς του Μαρόκου έχουν υποστεί ζημιές.

Σύμφωνα με την UNESCO, μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται τμήματα της σχεδόν 1000 ετών Μεδίνας στο Μαρακές (Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1985). Στην παλιά εβραϊκή συνοικία, σε αυτήν την τόσο ιστορική και δημοφιλή γωνιά της πόλης, πολλά κτίρια καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Following the earthquake that struck Morocco, UNESCO expresses its solidarity with the victims and the Moroccan people as a whole.

An expert team visited Marrakech to make an initial assessment of the damage to the Medina. The mission observed damage to a number of buildings:… pic.twitter.com/J6nu9mIPgH