Στις 15 Ιανουαρίου 1902 γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Ναζίμ Χικμέτ (Nâzım Hikmet Ran), ο μεγάλος Τούρκος ποιητής και κομμουνιστής, τα έργα του οποίου συγκίνησαν εκατομμύρια κόσμου σε όλο τον πλανήτη και μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες.

Το όνομά του είναι σήμερα ανάμεσα στα 10 θέματα – trends του Χ (πρώην Twitter), με του Ελληνες χρήστες να τιμούν τον Χικμέτ με στίχους από τα ποιήματά του, αρκετα από τα οποία μελοποιήθηκαν και από τον Μάνο Λοΐζο και τον Θάνο Μικρούτσικο.

Αν δεν καώ εγώ

αν δεν καείς εσύ

αν δεν καούμε εμείς

πώς θα γίνουν αδελφέ μου

τα σκοτάδια φως;

( Γεννιέται σαν σήμερα στα 1902, ο αγωνιστής Τούρκος ποιητής, Ναζίμ Χικμέτ) pic.twitter.com/WKqEnHPoQR — Bella ciao (@5WcbwyGvkfW4nbf) January 15, 2024

Σαν σήμερα 15 Ιανουαρίου το 1902..... γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.... ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της παγκόσμιας λογοτεχνίας του 20ου αιώνα.

Ο "ποιητής της ελευθερίας"....

Ναζίμ Χικμέτ.



"Το χειρότερο είναι..... να κουβαλάει ο άνθρωπος τη φυλακή μέσα του." pic.twitter.com/peAk3FTcbY — Στραβοξυλο (@Stravoxilo) January 15, 2024

Ο Χικμέτ έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωή του στην Σοβιετική Ενωση και πέθανε στη Μόσχα από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 61 ετών.Ο τάφος του βρίσκεται στο Κοιμητήριο Νοβοντέβιτσι, το ιστορικό νεκροταφείο της Μόσχας, όπου έχουν την τελευταία κατοικία τους διάσημες προσωπικότητες της ρωσικής διανόησης, τέχνης και πολιτικής.

Είμαι κομμουνιστής

Είμαι αγάπη απ’ την κορφή ως τα νύχια,

αγάπη θα πει βλέπω, σκέφτομαι, κατανοώ,

αγάπη θα πει το παιδί που γεννιέται,

το φως που πλημμυρίζει

αγάπη θα πει να δέσεις μια κούνια στ’ άστρα.



Ναζίμ Χικμέτ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1902 pic.twitter.com/fKB7DovM3A — Enzo (@Enzo96475190) January 15, 2024

Με υπουργικό διάταγμα ο ποιητής ανέκτησε την τουρκική υπηκοότητα που του αφαιρέθηκε το 1951 εξαιτίας των πολιτικών του πεποιθήσεων.

Ποιήματα μελοποιημένα από τον Μάνο Λοΐζο και τον Θάνο Μικρούτσικο

• Αν με τη μεσολάβηση

• Αν η μισή μου καρδιά

• Απερίγραπτη λένε

• Για τη ζωή

• Η πιο όμορφη θάλασσα

• Μονάκριβή μου

• Όπως ο Κερέμ

• Στηθάγχη

• Το δίχτυ

• Λίγα γαρούφαλλα

• Μικρόκοσμος

• Οι Χτίστες

• Το ποίημα: «Φοβούνται τα τραγούδια μας» μελοποιήθηκε από τον Μάκη Ψαραδέλλη, εκδ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.