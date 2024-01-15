Λογαριασμός
Σαν σήμερα γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη ο μεγάλος Τούρκος ποιητής Ναζίμ Χικμέτ

Το όνομά του είναι σήμερα ανάμεσα στα 10 trends του Χ, με του Ελληνες χρήστες να τιμούν τον Χικμέτ με στίχους από τα ποιήματά του

ναζιμ χικμετ

Στις 15  Ιανουαρίου 1902 γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Ναζίμ Χικμέτ (Nâzım Hikmet Ran), ο μεγάλος Τούρκος ποιητής και κομμουνιστής, τα έργα του οποίου συγκίνησαν εκατομμύρια κόσμου σε όλο τον πλανήτη και μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες.

Το όνομά του είναι σήμερα ανάμεσα στα 10 θέματα – trends του Χ (πρώην Twitter), με του Ελληνες χρήστες να τιμούν τον Χικμέτ  με στίχους από τα ποιήματά του, αρκετα από τα οποία  μελοποιήθηκαν και από τον Μάνο Λοΐζο και τον Θάνο Μικρούτσικο. 

Ο Χικμέτ έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωή του στην Σοβιετική Ενωση και πέθανε στη Μόσχα από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 61 ετών.Ο τάφος του βρίσκεται στο Κοιμητήριο Νοβοντέβιτσι, το ιστορικό νεκροταφείο της Μόσχας, όπου έχουν την τελευταία κατοικία τους διάσημες προσωπικότητες της ρωσικής διανόησης, τέχνης και πολιτικής. 

Με υπουργικό διάταγμα ο ποιητής ανέκτησε την τουρκική υπηκοότητα που του αφαιρέθηκε το 1951 εξαιτίας των πολιτικών του πεποιθήσεων. 

Ποιήματα μελοποιημένα από τον Μάνο Λοΐζο και τον Θάνο Μικρούτσικο
•    Αν με τη μεσολάβηση
•    Αν η μισή μου καρδιά
•    Απερίγραπτη λένε
•    Για τη ζωή
•    Η πιο όμορφη θάλασσα
•    Μονάκριβή μου
•    Όπως ο Κερέμ
•    Στηθάγχη
•    Το δίχτυ
•    Λίγα γαρούφαλλα
•    Μικρόκοσμος
•    Οι Χτίστες
•    Το ποίημα: «Φοβούνται τα τραγούδια μας» μελοποιήθηκε από τον Μάκη Ψαραδέλλη, εκδ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ

