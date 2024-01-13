Προχωρούν συστηματικά οιδιαδικασίες αποκατάστασης της Οικίας Παλαμά - ιστορικού διατηρητέου μνημείου ιδιοκτησίας του - στην οδό Περίανδρου 5, στην Πλάκα, σε συνέχεια της θετικής γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων επί της μελέτης αποκατάστασης του κτηρίου και της μελέτης συντήρησης του εσωτερικού διακόσμου.

Το σπίτι του μεγάλου ποιητή Κωστή Παλαμά - έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης - εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του υπ. Πολιτισμού «για την ανάδειξη ιδιόκτητων κτιρίων του, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον, με σκοπό να αποτελέσουν νέους πυρήνες πολιτισμού στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας».

Πρόκειται για την τελευταία κατοικία του ποιητή, στην οποία έζησε με την οικογένειά του, μέχρι τον θάνατό του το 1943.

Το διόροφο νεοκλασσικό κτίριο αποτελεί ισχυρό σημείο αναφοράς για την ιστορία της Αθήνας, αλλά και τη σύγχρονη ιστορία μας γενικότερα.

Στις 28 Φεβρουαρίου 1943 η κηδεία του Κωστή Παλαμά συνδέθηκε με την μεγαλύτερη αντιστασιακή διαδήλωση στην Αθήνα ενάντια στην γερμανική κατοχή.

Η κηδεία του ποιητή έμεινε ιστορική, καθώς μπροστά σε έκπληκτους Γερμανούς κατακτητές, χιλιάδες κόσμος τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, ψάλλοντας τον Εθνικό Ύμνο.

Το υπουργείο Πολιτισμού χαρακτήρισε το κτίριο ως μνημείο το 1999, ενώ η διαδικασία απαλλοτρίωσής του ξεκίνησε το 2020. Μετά από αλλεπάλληλες προσφυγές της τ. ιδιοκτήτριας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τελικά η απαλλοτρίωση συντελέστηκε τον Μάιο του 2023 και το ακίνητο περιήλθε στην ιδιοκτησία του ΥΠΠΟ.

Δείτε πώς θα είναι το σπίτι όταν ολοκληρωθεί η αποκατάσταση, μέχρι το 2027

