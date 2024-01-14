Οι εργασίες που εκτελούνται στην Επίδαυρο, από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του ομότιμου καθηγητή Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλη Λαμπρινουδάκη, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, είχαν και εφέτος σημαντικά αποτελέσματα, αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΠΟ.

Στο Ασκληπιείο απελευθερώθηκε η μεγάλη πλατεία, στο κέντρο του ιερού, από τους λίθους κτιρίων και αναθημάτων, οι οποίοι ήταν αποτεθειμένοι εκεί, ήδη από τα χρόνια της μεγάλης ανασκαφής, 19ος και αρχές 20ού αιώνα.

Αυτός ο ελεύθερος χώρος μπροστά από τον ναό, 1.500 περίπου τμ, ήταν ένα βασικό λειτουργικό στοιχείο του ιερού. Μπορούσε να φιλοξενεί το πλήθος των προσκυνητών που έφθανε στο ιερό για να συμμετάσχει στην αιματηρή θυσία στον Ασκληπιό, με την εορταστική πομπή.

Οριζόταν προς τα ανατολικά από το βωμό του θεού και στις δυο πλευρές του από ημικυκλικές εξέδρες, αναθήματα και συγχρόνως θέσεις εξεχουσών οικογενειών της Επιδαύρου, από όπου τα μέλη τους παρακολουθούσαν την τελετουργία της θυσίας.

Ήδη η πλατεία παρέχει στον επισκέπτη την αρχαία της εικόνα.

Στο μεγάλο κτίριο του 2ου μΧ αιώνα («Κτίριο Κ») στα δυτικά της ιεράς οδού, διακριβώθηκαν πολλές οικοδομικές φάσεις, μέχρι τον ύστερο 4ο αι. μΧ. Η ύπαρξη μίας ιδιόμορφης «κρύπτης» συνάδει με τη χρήση του «Κτιρίου Κ» για μία μυστικιστική λατρεία, ιδίως, κατά τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους.

Το Τέμενος του Ασκληπιού

Στην πόλη της Επιδαύρου, σε μικρή απόσταση από το «μικρό θέατρο», αποκαλύφθηκε, το άγνωστο ως σήμερα, Τέμενος του Ασκληπιού. Η θέση του αναφέρεται από τον αρχαίο περιηγητή Παυσανία.

Οι εγκαταστάσεις του Τεμένους χρονολογούνται από τον 4ο πΧ αιώνα. Ωστόσο, η φάση στην οποία διατηρήθηκαν τα κτίσματα του ιερού είναι αυτή που διαμορφώθηκε κατά τον 2ο μΧ αιώνα, συνδεόμενη, πιθανότατα, με την επίσκεψη του Αδριανού το 124 μΧ, στην Επίδαυρο, ενημερώνει μεταξύ άλλων το ΥΠΠΟ.

Οι εργασίες στην πόλη της Επιδαύρου γίνονται με χορηγία του Ιδρύματος Ι. Λάτση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.