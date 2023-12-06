Μία έκθεση και ένα αφιέρωμα στο Μέγαρο για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας

Με μία έκθεση και ένα αφιέρωμα τιμά το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Μαρία Κάλλας (1923-1977), από τη γέννηση της οποίας συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια, προσφέροντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες του να βιώσουν, μέσα στους χώρους του, μια ολοκληρωμένη εμπειρία περιήγησης στον κόσμο της απόλυτης ντίβας. Η έκθεση «Καληνύχτα, σας αγαπώ» και το αφιέρωμα «Η μαγεία της Κάλλας» θα διαρκέσουν έως τις 30 Ιανουαρίου 2024 και φιλοξενούνται αντίστοιχα στο Φουαγιέ Ισογείου της Αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης» και στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη». Η είσοδος στην έκθεση και στο αφιέρωμα είναι ελεύθερη.

«Καληνύχτα, σας αγαπώ!»

Η έκθεση σε επιμέλεια Λίλης Πεζανού, στοχεύει στην ανάδειξη της προσωπικότητας της μεγάλης ντίβας εντός αλλά και εκτός της σκηνής. Ο τίτλος της είναι εμπνευσμένος από μια φράση που θυμούνται τα μέλη του οικιακού προσωπικού της Μαρίας Κάλλας, Μπρούνα Λούπολι, Φερρούτσο Μετσάντρι και Έλενα Ποτσάν: «Κάθε βράδυ, μαζί με την καληνύχτα της, μας έλεγε: σας αγαπώ!»

Η έκθεση βασίζεται σε προσωπικά αντικείμενα-ενθυμήματα και φορέματα της Μαρίας Κάλλας από τη συλλογή του Νίκου Χαραλαμπόπουλου. Συμπληρώνεται από ένα κοστούμι-δείγμα που έκανε ο Γιάννης Τσαρούχης για την παράσταση της όπερας «Μήδεια» στην Επίδαυρο, μακέτες κοστουμιών της Λίλα ντε Νόμπιλι από την παράσταση «Λα Τραβιάτα» στη Σκάλα του Μιλάνου, μία μακέτα του Πιέρο Τόζι για την ταινία «Μήδεια» του Πιερ-Πάολο Παζολίνι και μακέτες κοστουμιών του Γιάννη Τσαρούχη, δάνεια από ιδρύματα και ιδιώτες.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Κυριακή / 10:00 - 18:00

«Η μαγεία της Κάλλας»

Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, η Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη» παρουσιάζει έως τις 30 Ιανουαρίου 2024 ένα αφιέρωμα που δίνει την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει την κορυφαία σοπράνο μέσα από βιβλία, παρτιτούρες, προγράμματα συναυλιών, περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό (LP, cd, dvd) και βάσεις δεδομένων που ανήκουν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το υλικό εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης. Το αφιέρωμα πλαισιώνεται από αρχειακά τεκμήρια για την Μαρία Κάλλας από τη δωρεά Κωνσταντίνου και Βικτωρίας Πυλαρινού και από το αρχείο του βαθύφωνου Νίκου Ζαχαρίου. Τον σχεδιασμό και την επιστημονική επιμέλεια έχει αναλάβει η μουσικολόγος Γκαμπριέλα Σπανό.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή | 10:00 - 16:45, Τετάρτη | 10:00 - 19:00.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.