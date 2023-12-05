Η πρεσβεία της Ελλάδας στην Ιταλία, ο Δήμος της Ρώμης και η Όπερα της ιταλικής πρωτεύουσας, τίμησαν την επέτειο των εκατό χρόνων από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, με ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ της υψίφωνου Μυρτώς Παπαθανασίου.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από την πρεσβεία μας στο θέατρο «Κοστάντσι» της Όπερας της Ρώμης, το οποίο ήταν κατάμεστο, με πάνω από 1.600 θεατές.

Χαρακτηρίστηκε ως μια συμβολική «επανασυμφιλίωση» της κορυφαίας μας σοπράνου, με το συγκεκριμένο θέατρο, όπου είχε λάβει χώρα ένα «τραυματικό συμβάν»: Στις 2 Ιανουαρίου του 1958, η «Ντιβίνα» είχε αποχωρήσει από την Όπερα της Αιώνιας Πόλης, μετά το τέλος της πρώτης πράξης της Νόρμα, εξαιτίας φωνητικών προβλημάτων.

Η κίνηση αυτή έγινε πρωτοσέλιδο σε όλα τα διεθνή μέσα.

Η Μυρτώ Παπαθανασίου και ο πιανίστας Γιάννης Τσανακαλιώτης αποθεώθηκαν από το κοινό της Ρώμης, με μια μοναδική ερμηνεία και εκτέλεση και άριες όπως Vissi d'arte και Sì, mi chiamano Mimì.

Από τα θεωρεία του θεάτρου παρακολούθησαν το ρεσιτάλ και τέσσερα πολύ γνωστά ονόματα της ελληνικής πολιτικής: οι πρώην πρωθυπουργοί Γιώργος Παπανδρέου και Αλέξης Τσίπρας και οι πρώην υπουργοί Ντόρα Μπακογιάννη και Ευριπίδης Στυλιανίδης, οι οποίοι βρίσκονταν στην Ρώμη για συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης των δεσμεύσεων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Παράλληλα, χθες βράδυ, το πέρασμα που συνδέει το θέατρο με το διπλανό ξενοδοχείο Κουιρινάλε, όπου είχε διαμείνει η θρυλική μας υψίφωνος, ονομάστηκε «Μαρία Κάλλας», με τοποθέτηση ειδικής πλάκας από τον υπεύθυνο του θεάτρου, Φραντσέσκο Τζαμπρόνε, την Ελληνίδα πρέσβη, Ελένη Σουρανή, και τον υπεύθυνο του Δήμου της Ρώμης για πολιτιστικά θέματα, Μιγκέλ Γκοτόρ.

Πηγή: skai.gr

