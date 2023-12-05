Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κάθε εβδομάδα αναδεικνύει στον επίσημο λογαριασμό του στο FB ένα ξεχωριστό έκθεμα από τα μουσεία της χώρας. Αυτήν την εβδομάδα η επιλογή έγινε από το αρχαιολογικό μουσείο της Αμφίπολης και αφορά μια πήλινη γυναικεία προτομή που χρονολογείται στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ.

Βρέθηκε μαζί με άλλες δεκαέξι προτομές διαφόρων τύπων σε τάφο γυναίκας στο ανατολικό νεκροταφείο της Αμφίπολης.

Η προτομή, που φυλάσσεται στο μουσείο της Αμφίπολης το οποίο περιλαμβάνει σημαντικά και ενδιαφέροντα εκθέματα, απεικονίζει γυναίκα ή θεά.

Είναι εντυπωσιακή η διατήρηση των χρωμάτων στην απόδοση των λεπτομερειών της ένδυσης και του καλλωπισμού.

Η ανάρτηση του υπουργείου μεταξύ άλλων αναφέρει: «Η γυναικεία μορφή φορά χιτώνα και ιμάτιο που καλύπτει το πίσω μέρος του κεφαλιού και τους ώμους. Με κόκκινο χρώμα αποδίδονται λεπτομέρειες των υφασμάτων, το διπλό περιδέραιο στο λαιμό, το άνθος που κρατά με το δεξί της χέρι, τα μαλλιά και τα χείλη.

Δυναμικές πινελιές μαύρου χρώματος στη σχεδίαση των ματιών αποδίδουν με εξαιρετική επιτυχία την έκφραση συγκρατημένης θλίψης.

Το λευκό επίχρισμα τονίζει το ιδεώδες της ομορφιάς του δέρματος για την εποχή εκείνη.

Παρόμοιες προτομές βρίσκονται σε σπίτια, σε ιερά και σε τάφους, πάντοτε ως αφιερώματα σε θεότητες που σχετίζονται με την γονιμότητα, την αναπαραγωγή και την αναγέννηση της φύσης.

Επισκεφθείτε το αρχαιολογικό μουσείο Αμφίπολης, το οποίο είναι αναπόσπαστο τμήμα του ομώνυμου αρχαιολογικού χώρου και παρουσιάζει την ιστορία της αρχαίας Αμφίπολης και της ευρύτερης περιοχής της, προβάλλοντας πτυχές της ζωής και του πολιτισμού που αναπτύχθηκαν εκεί από τους προϊστορικούς χρόνους έως και την βυζαντινή περίοδο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

