Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμετα στο υπουργείο Πολιτισμού στην οποία συζητήθηκαν διεξοδικά τα απαραίτητα έργα, που πρέπει να δρομολογηθούν και να εκτελεστούν, προκειμένου να συγκροτηθεί ο φάκελος για την υποψηφιότητα του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης προς εγγραφή στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η Νικόπολη, που ιδρύθηκε το 31 π.Χ., ως colonia Augusta, στη νοτιοδυτική Ήπειρο, κοντά στη σημερινή Πρέβεζα, είναι από τους μεγαλύτερους σε έκταση αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, καθώς εκτείνεται σε περισσότερα από 13.000 στρέμματα.

Η Νικόπολη (πόλη της νίκης), χτίστηκε κατ΄ εντολήν του αυτοκράτορα Αύγουστου Οκταβιανού (ή Οκτάβιου), πρώτου αυτοκράτορα της Ρώμης, για να τιμήσει τους θεούς, κυρίως τον Απόλλων ή «Άκτιο Απόλλωνα» ή, όπως λένε άλλοι, τον Ποσειδώνα και τον Άρη για τη νίκη που του έδωσαν κατά του Μάρκου Αντωνίου και της Κλεοπάτρας στη μεγάλη Ναυμαχία του Ακτίου, το 31 π.Χ.

Ο τρόπος προετοιμασίας και το περιεχόμενο του φακέλου υποψηφιότητας αναλύονται στις Επιχειρησιακές Οδηγίες για την εφαρμογή της Σύμβασης Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Σύμφωνα με αυτές, ο υποψήφιος χώρος για εγγραφή στον Κατάλογο θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε μια σειρά προκαθορισμένων και αυστηρών προϋποθέσεων, που έχουν τεθεί από τα όργανα της Σύμβασης και τις οποίες η χώρα μας πρέπει να τεκμηριώσει στο ολοκληρωμένο διαχειριστικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί.

Στη διάρκεια της σύσκεψης, παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές για τη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας, προκειμένου να τεκμηριωθούν με σαφήνεια και πληρότητα η οικουμενική αξία, η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα του μνημειακού χώρου.

Η Λίνα Μενδώνη επέμεινε στην ανάγκη ωρίμανσης μελετών και έργων με πολύ σφικτά χρονοδιαγράμματα, όπως η αποκατάσταση του Σταδίου, η ανέγερση κτηρίου υποδοχής των επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου, οι διαδρομές περιήγησης και κίνησης εντός του χώρου, όχι μόνον για πεζούς και ΑμεΑ, αλλά και για ποδήλατα και ηλεκτρικά οχήματα, η χωροθέτηση πωλητηρίων, αναψυκτηρίων και χώρων ανάπαυσης των επισκεπτών, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση έργων ύδρευσης και πυροπροστασίας του αρχαιολογικού χώρου.

Τα έργα που γίνονται στον αρχαιολογικό χώρο

Όπως ενημερώνει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, συζητήθηκε η εξέλιξη των έργων, που εκτελούνται στη Νικόπολη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, όπως τα έργα της προστασίας, συντήρησης και αποκατάστασης του Μεγάλου Θεάτρου, της αποκατάστασης και ανάδειξης του Οίκου του Εκδίκου, της συντήρησης και ανάδειξης των ψηφιδωτών της Βασιλικής Α' Δουμετίου και της Βασιλικής Δ', της αποκατάστασης και αναστήλωσης της Βασιλικής Β' του Αλκίσωνος.

Εκτιμήθηκε η πορεία και η αναγκαιότητα των ανασκαφικών εργασιών που εκτελούνται σε επιμέρους μνημεία και για την αποκάλυψη του Forum.

Έγινε εκτενής ενημέρωση για το συγκοινωνιακό έργο της Παράκαμψης της Νικόπολης, που εκτελεί η περιφέρεια Ηπείρου, αναγκαία προϋπόθεση για να προχωρήσει η συγκεκριμένη υποψηφιότητα, καθώς και για διάφορα επιμέρους έργα που δρομολογούνται ή εκτελούνται από την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Δήμο Πρέβεζας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου, ο δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος, η πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΔΑΠ Νικολέττα Διβάρη-Βαλάκου, οι διευθύντριες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, καθώς και Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Έλενα Κουντούρη και Τζούλια Παπαγεωργίου, οι διευθυντές Αναστηλώσεων Αρχαίων, Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων Θεμιστοκλής Βλαχούλης και Κωνσταντίνος Φρισήρας, η γενική διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Αναστασία Γκαδόλου, ο προϊστάμενος της ΕΔΕΠΟΛ του ΥΠΠΟ Γιάννης Μυλωνάς, η Εθνική Εκπρόσωπος για τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO Κωνσταντίνα Μπενίση, η επικεφαλής της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO Ευγενία Μπερντενμάχερ-Γερούση, η προϊσταμένη της ΕΦΑ Πρέβεζας Ανθή Αγγέλη, ο προϊστάμενος της Υπηρεσιάς Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας Βασίλειος Κασκάνης και άλλα υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟ.





