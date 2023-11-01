«Les Fleurs du Mal»: Έκθεση με θέμα τα λουλούδια διοργάνωσε ο οίκος Guerlain στο Παρίσι

Έκθεση με θέμα τα λουλούδια που διοργάνωσε στο Παρίσι ο Guerlain, ένας ιστορικός οίκος αρωμάτων και προϊόντων ομορφιάς, αποκαθιστά την πίστη μας στα πολύχρωμα άνθη ως ένα από τα πιο αινιγματικά και προκλητικά θέματα για καλλιτέχνες σε όλον τον κόσμο.

Με επιμέλεια του Hervé Mikaeloff, η έκθεση «Les Fleurs du Mal (Τα Άνθη του Κακού)» αποτίει φόρο τιμής στην ποίηση του Σαρλ Μποντλέρ και ρίχνει καινούργιο φως στην ομορφιά των λουλουδιών και έργων τέχνης με θέμα τα λουλούδια καθώς και στους τρόπους που αναπαριστούν την ευθραυστότητα και αισθαντικότητα της ανθρώπινης φύσης και συναισθημάτων.

Έχοντας εγκαινιαστεί την εβδομάδα Paris+by Art Basel σε τρεις ορόφους, του ηλικίας 195 ετών Maison Guerlain στην Avenue des Champs-Elysées, η έκθεση παρουσιάζει έργα 26 διεθνούς φήμης καλλιτεχνών, από έργα ζωγραφικής και γλυπτά μέχρι φωτογραφίες και εγκαταστάσεις.

Για παράδειγμα, το «Hymne à la Rose», έργο του 2022 του γεννημένου στη Μαδαγασκάρη Joël Andrianomearisoa, είναι μια site-specific ηχητική εγκατάσταση στην οποία 42 μεταλλικά γλυπτά άνθη βρίσκονται σε έναν σκοτεινό θάλαμο, το οποίο γεμίζει η φωνή της Μαροκινής τραγουδίστριας Hindi Zahra και το άρωμα Épices volées του Guerlain.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

