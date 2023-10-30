Η κωμική οριεντάλ όπερα «Abu Hassan» από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης  

Η μονόπρακτη κωμική οριεντάλ όπερα του Weber αναβιώνει για μία και μοναδική παράσταση, σε μία παραγωγή που αποτελεί σύμπραξη της Σχολής Μελοδραματικής, της Συμφωνικής Ορχήστρας και της Χορωδίας του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης σε μουσική διεύθυνση του μαέστρου Βλαδίμηρου Συμεωνίδη, σκηνοθεσία του καθηγητή Μελοδραματικής Άκη Λαλούση και διδασκαλία Χορωδίας Ελεωνόρας Καλαϊτζίδου.

Η υπόθεση

Εμπνευσμένη από τη διάσημη συλλογή παραμυθιών «Χίλιες και Μία Νύχτες», η ιστορία του Abu Hassan μας ταξιδεύει στην Ανατολή, όπου ο πρωταγωνιστής μας και η πιστή του γυναίκα Fatime, βουτηγμένοι στα χρέη απέναντι στον δανειστή και τοκογλύφο Omar, σκαρφίζονται ένα τέχνασμα: θα προσποιηθούν ότι πέθαναν ο καθένας με την σειρά του, ώστε να μπορέσουν να αποσπάσουν χρήματα από τον Χαλίφη για τις κηδείες τους και έτσι να ξεχρεώσουν! Πιστεύουν ότι αυτό θα τους βγάλει από τη δύσκολη θέση, αλλά όχι για πολύ! Τι θα συμβεί, άραγε, όταν ο πολυχρονεμένος Χαλίφης αποφασίσει να επισκεφθεί το σπίτι τους για να διαπιστώσει ποιος πέθανε πρώτος; Ένα τέχνασμα, ένα στοίχημα και τη συνέχεια θα την ανακαλύψουν όσοι βρεθούν στο Βασιλικό Θέατρο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη ενώ η ταυτότητα της παράστασης έχει ως εξής:

Μουσική: Καρλ Μαρία φον Βέμπερ

Λιμπρέτο: Φραντς Καρλ Χίμερ

Πρωταγωνιστούν σπουδαστές της Σχολής Μελοδραματικής του Κ.Ω.Θ. από την τάξη του καθηγητή Άκη Λαλούση.

Αμπού Χασάν: Στέφανος Καργατζής (τενόρος)

Φατίμε: Θεοδοσία Δημητρακίδου (σοπράνο)

Ομάρ: Δημήτριος Φλάρης (μπασοβαρύτονος)

Τσέμρουντ: Μαρία Λιούλιου (ομιλών ρόλος)

Μεσρούρ: Βασίλης Βικελούδας (ομιλών ρόλος)

Χαλίφης: Χρήστος Μπάκας (ομιλών ρόλος)

Τζομπείντε: Βασιλική Πολύχρονου (ομιλών ρόλος)

Συντελεστές παράστασης

Συμφωνική Ορχήστρα Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

Μουσική Διεύθυνση: Βλαδίμηρος Συμεωνίδης

Διδασκαλία Χορωδίας: Ελεωνόρα Καλαϊτζίδου

Σκηνοθεσία: Άκης Λαλούσης

Μουσική προετοιμασία: Κατερίνα Σακέττα

Κινησιολογική επιμέλεια: Μέλπω Βασιλικού

Απόδοση-επιμέλεια γερμανικού κειμένου: Ελένη Θεοδωρίδου

Μακιγιάζ - κομμώσεις: Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ

Κοστούμια: Βεστιάριο Κ.Θ.Β.Ε. & Κ.Ω.Θ.

Επιμέλεια σκηνικών & κοστουμιών: Άκης Λαλούσης

Παραγωγή: Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, 2023

