Εθνική Λυρική Σκηνή: Την 1η Νοεμβρίου ξεκινάει η προπώληση για τις παραγωγές Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024

H προπώληση για τις παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που θα πραγματοποιηθούν από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο του 2024 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και την Εναλλακτική Σκηνή στο ΚΠΙΣΝ, ξεκινά την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 στις 9.00.

Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο θα παρουσιαστεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος το οπερατικό δίπτυχο «Καβαλλερία ρουστικάνα» του Πιέτρο Μασκάνι και «Παλιάτσοι» του Ρουτζέρο Λεονκαβάλλο, σε μουσική διεύθυνση Αντονέλλο Αλλεμάντι και σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου. Στην Εναλλακτική Σκηνή έρχεται η πρώτη πανελλήνια παρουσίαση της όπερας «Η νεκρή πόλη» των Νάντιας Μπουλανζέ και Ραούλ Πυνιό -συμπαραγωγή με τον ιδιαίτερο αμερικανικό θίασο Catapult Opera- σε μουσική διεύθυνση Νηλ Γκόρεν και σκηνοθεσία Ρόμπιν Γκουαρίνο.

Τον Φεβρουάριο έρχεται στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος η νέα παραγωγή του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Κάρμεν» των Ροντιόν Σεντρίν και Ζωρζ Μπιζέ, σε χορογραφία του Γιόαν Ίνγκερ και μουσική διεύθυνση Έκτορα Ταρτανή. Στην Εναλλακτική Σκηνή θα παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο η ρηξικέλευθη παράσταση μουσικού θεάτρου «Σαλό, 120 ημέρες στα Σόδομα», βασισμένη στην ομώνυμη εμβληματική ταινία του Πιερ Πάολο Παζολίνι, σε σκηνοθεσία 'Αρη Μπινιάρη, μουσική Τζεφ Βάνγκερ και με έναν πολυάριθμο θίασο διακεκριμένων ηθοποιών.

Τον Μάρτιο στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά από την Εθνική Λυρική Σκηνή «Η Βαλκυρία» του Ρίχαρντ Βάγκνερ, σε μουσική διεύθυνση Φιλίπ Ωγκέν και σκηνοθεσία Τζων Φούλτζεϊμς, σε μια διεθνή συμπαραγωγή της ΕΛΣ με τη Βασιλική Όπερα της Δανίας. Στην Εναλλακτική Σκηνή αναβιώνει το εξαιρετικά επιτυχημένο μιούζικαλ «The Last Five Years» σε κείμενο, μουσική και στίχους του βραβευμένου με τρία Τόνυ Αμερικανού συνθέτη Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν, σε μουσική διεύθυνση Μιχάλη Παπαπέτρου και μετάφραση και σκηνοθεσία Δημήτρη Δημόπουλου.

Το πρόγραμμα της ΕΛΣ υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Αναλυτικά, η προπώληση αφορά τις ακόλουθες παραγωγές:

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΛΣ - ΚΠΙΣΝ

-Καβαλλερία ρουστικάνα - Παλιάτσοι

Πιέτρο Μασκάνι - Ρουτζέρο Λεονκαβάλλο

25, 28 Ιανουαρίου & 1, 4, 8, 11 Φεβρουαρίου 2024

-Κάρμεν - Γιόαν Ίνγκερ / Ροντιόν Σεντρίν - Ζωρζ Μπιζέ

7, 10, 14, 15, 18, 25 Φεβρουαρίου 2024

-Η Βαλκυρία - Ρίχαρντ Βάγκνερ

10, 13, 16, 19, 24, 31 Μαρτίου 2024

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΣ - ΚΠΙΣΝ

-Η νεκρή πόλη - Νάντια Μπουλανζέ, Ραούλ Πυνιό

19, 21, 24, 26, 28 Ιανουαρίου 2024

-Σαλό, 120 ημέρες στα Σόδομα

Βασισμένο στην ομώνυμη ταινία του Πιερ Πάολο Παζολίνι

10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 Φεβρουαρίου & 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Μαρτίου 2024

-The Last Five Years

Κείμενο, μουσική, στίχοι: Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν

16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 Μαρτίου 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

