Κρινιώ Νικολάου: Γιορτάζει 30 χρόνια της μουσικής της διαδρομής στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Η μουσική είναι μια γλώσσα που ξεπερνά τα σύνορα του χρόνου και του χώρου. Η Κρινιώ Νικολάου μας το έχει αποδείξει με κάθε νότα που παίζει και κάθε στίχο που τραγουδάει. Με το ταλέντο της και την αφοσίωσή της, έχει καταφέρει να αγγίξει τις καρδιές μας και να μας συντροφεύει σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Ένας άνθρωπος -πρωτίστως- με καλοσύνη και καθαρότητα. Μια πορεία γεμάτη συναισθήματα, εμπνεύσεις, αναμνήσεις αλλά ταυτόχρονα ελεύθερη στο να κινείται με τους δικούς της κανόνες.

Από την πρώτη της εμφάνιση στο κοινό έως σήμερα, έχουν περάσει 30 χρόνια. Χρόνια μουσικής δημιουργίας, με συνθέσεις δικές της, που έχει ερμηνεύσει η ίδια. Τραγούδια σε στίχους αξιόλογων στιχουργών και συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες. Ένας δρόμος με εμπειρίες, με χαρές αλλά και με δυσκολίες. Πάντα όμως, με επιμονή και με αυστηρά πλαίσια, να βαδίζει στο δικό της φωτεινό δρόμο, στο δρόμο της ψυχής της.

Αυτή η βραδιά είναι διαφορετική, γιατί φίλοι, συνεργάτες, τραγουδιστές, της κάνουν την τιμή και θα ερμηνεύσουν τα δικά της τραγούδια! Ένα μοίρασμα καρδιάς με τις φωνές τους να εκφράζουν τις δικές της συνθέσεις - τραγούδια, όλα δηλαδή όσα η ψυχή της σ’ αυτά τα 30 χρόνια μας έχει χαρίσει.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες με αλφαβητική σειρά

Άγγελος Ανδρεάτος, Σοφία Βόσσου, Σαλίνα Γαβαλά, Ελπίδα Γαδ, Φωτεινή Δάρρα

Ελπίδα, Ευσταθία, Μαριάννα Ευστρατίου, Σόνια Θεοδωρίδου, Δημήτρης Κανέλλος,

Αργυρώ Καπαρού, Ζανέτ Καπούγια, Νάντια Καραγιάννη, Μανώλης Καραντίνης,

Λάμπρος Καρελάς, Χρήστος Κωνσταντόπουλος, Νίκος Μίχας, Μάρθα Μορελεόν

Πέννυ Μπαλτατζή, Γιάννης Νικολάου, Πένυ Ξενάκη , Operatical, Ηλίας Παλιουδάκης

Μιρέλα Πάχου , Ναταλία Ρασούλη, Γιάννης Σαββιδάκης , Γιάννα Φαφαλιού

Ειρήνη Χαρίδου , Δανιέλα Χατζή, Κώστας Χατζής

Τα τραγούδια προλογίζουν οι Δημοσιογράφοι - Ραδιοφωνικοί Παραγωγοί

Παλμύρα Αρσλάνογλου, Γωγώ Αυγερινοπούλου, Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη, Νατάσα Βησσαρίωνος, Εύη Βισβάρδη , Μαρία Γεωργάκαινα , Γιάννης Δημαράς, Μαρία Δουρουδή

Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μικαέλα Θεοφίλου, Ελευθερία Κοσμοπούλου, Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Κυφωνίδης, Ηλίας Μαραβέγιας, Γιάννης Ξυνόπουλος, Γιώτα Παπά, Κατερίνα Παπακωστοπούλου, Λίλα Παπαπάσχου,Γιάννης Παπουτσάκης,Στέργιος Πουλερές

Δημήτρης Ριζούλης, Δέσποινα Σαββοπούλου, Βάσω Σαρματζή, Δημήτρης Σαράντος

Χρύσα Σαραντοπούλου, Χρήστος Σούτος, Θανάσης Συλιβός, Σπυριδούλα Τριάντου

Κωνσταντίνος Τσακίρης, Κλέλια Χαρίση, Αλέξανδρος Χούντας.

Τη βραδιά παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Γιάννης Βίτσας

Επιμέλεια κειμένων: Νάνσυ Γκαβάκου

Παίζουν οι μουσικοί

Τάσος Ζαφειρίου: Κιθάρα - μπουζούκι

Άγγελος Κουσάκης: Τύμπανα - κρουστά

Μερόπη Βλαχογιάννη: Ακορντεόν

Χρήστος Πετεβής: Βιολί

Γιάννης Ψαράκης: Μπάσο

Κρινιώ Νικολάου: Πιάνο

