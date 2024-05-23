Λευκάδα: Το ενετικό Κάστρο της Αγίας Μαύρας ανέκτησε την χαμένη αίγλη του 

Την Λευκάδα επισκέφτηκε πριν 2 ημέρες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αφενός για να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση, στη μεγάλη γιορτή των Επτανήσων, την επέτειο της Ένωσής τους με την Ελλάδα, στις 21 Μαΐου 1864 και αφετέρου για να εγκαινιάσει την αποκατάσταση και την ανάδειξη του κάστρου Αγίας Μαύρας.

Τα χαράματα της 21ης Μαΐου 1864, ο λαός του νησιού είχε συγκεντρωθεί γύρω από το φρούριο της Αγίας Μαύρας να δει την αγγλική φρουρά να φεύγει, με την φρεγάτα «Μάγισσα», να υποστέλλεται η αγγλική σημαία και να υψώνεται η ελληνική.

Αντίγραφο της σημαίας αυτής υψώθηκε και κυματίζει, πάλι, στις επάλξεις του Κάστρου.

Έπαρση αντιγράφου της σημαίας που είχε υψωθεί στο μνημείο στις 21 Μαΐου 1864, ημέρα Ένωσης των Επτανήσων με την μητέρα Ελλάδα

Το Κάστρο αποτελεί ένα εμβληματικό και επιβλητικό μνημείο, άμεσα συνυφασμένο με την πορεία του νησιού στον χρόνο.

Οι εργασίες αποκατάστασης κράτησαν σχεδόν έξι χρόνια και ήταν εξαιρετικά απαιτητικές.

«Το γεγονός ότι η αποκατάσταση του Κάστρου της Αγίας Μαύρας, όπως και του Κάστρου της Ναυπάκτου, βραβεύτηκαν από τον διεθνή φορέα Τhe Fortress Study Group, αποδεικνύει την ποιότητα των εργασιών αποκατάστασης. Για το ΥΠΠΟ είναι μια μεγάλη ηθική ικανοποίηση και μια έμπρακτη επιβράβευση όλων όσων μόχθησαν για την αποκατάσταση των μνημείων και είναι επιφορτισμένοι με τη συντήρηση και την προστασία τους» δήλωσε η Λίνα Μενδώνη.

Η δίχωρη αίθουσα του βορειοανατολικού προμαχώνα (casamatta), μετατράπηκε σε εκθεσιακό χώρο

Το κάστρο της Αγίας Μαύρας είναι ένα ενετικό φρούριο στο βορειοανατολικό άκρο του ελληνικού νησιού της Λευκάδας. Το κάστρο ξεκίνησε ως μια μικρή οχύρωση περί το 1300 για τον έλεγχο της πρόσβασης στο νησί, πριν επεκταθεί και γίνει μια περιτειχισμένη πόλη και πρωτεύουσα του νησιού στις αρχές του 15ου αιώνα.

Η πρώτη φρουριακή κατασκευή ολοκληρώθηκε το 1302 μ.Χ. από τον Ιωάννη Ορσίνι, (Giovanni Orsini) όταν πήρε τη Λευκάδα ως προίκα για το γάμο του με την κόρη του Δεσπότη της Ηπείρου Νικηφόρου του Α'. Α

Πιο παλιά το νησί της Λευκάδας ονομαζόταν Αγία Μαύρα παίρνοντας το όνομα αυτό από τον ομώνυμο ναό που ήταν κτισμένος μέσα στο κάστρο της Αγίας Μαύρα

Θεωρείται ένα τα πιο επιβλητικά μεσαιωνικά κτίσματα στην Ελλάδα και αποτελεί πρότυπο οχυρωματικής τέχνης εκείνης της εποχής διαθέτοντας πλούσια πολεμική ιστορία, καθώς πολιορκήθηκε συνολικά 12 φορές στους 7 αιώνες της ύπαρξής του.

Για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα η πόλη της Λευκάδας ήταν κτισμένη γύρω από αυτό το κάστρο, αργότερα όμως οι Βενετοί τη μετέφεραν στη σημερινή της θέση.

Πηγή: skai.gr

