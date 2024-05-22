Η υπουργός Πολιτισμού δήλωσε ότι η Ελλάδα θα πρέπει πρώτα να «αναγνωρίσει» ότι τα “Ελγίνεια Μάρμαρα”, όπως αποκάλεσε τα Γλυπτά του Παρθενώνα, ανήκουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετά αυτά να δανειστούν στην χώρα μας.

Η Λούσι Φρέιζερ απαντώντας σε ερώτηση της Επιτροπής Πολιτισμού, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Αθλητισμού σήμερα (Τετάρτη 22 Μαΐου) δήλωσε: «Η άποψη μου είναι ότι υπάρχουν μόνο ορισμένες περιστάσεις στις οποίες μπορείτε να μεταφέρετε αντικείμενα.

«Οι διαχειριστές του Βρετανικού Μουσείου είναι υπεύθυνοι για τα αντικείμενα, αποκτήθηκαν νόμιμα και δεν έχουμε καμία πρόθεση να αλλάξουμε το νόμο σε σχέση με αυτά τα ζητήματα».

«Τα αντικείμενα δανείζονται κατά καιρούς, αλλά αυτό είναι θεμελιώδες ότι αναγνωρίζεται η ιδιοκτησία μας».

Όταν ρωτήθηκε αν θα υποστήριζε τον δανεισμό των γλυπτών, είπε: «Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσει η ελληνική κυβέρνηση ότι τα αντικείμενα αυτά ανήκουν και έχουν αποκτηθεί νόμιμα.»

